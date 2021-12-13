وزير الخارجية التركي يزور الإمارات

قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير مولود جاويش أوغلو سيزور الإمارات العربية المتحدة، مساء يوم الاثنين؛ لبحث العلاقات الثنائية وإجراء محادثات مع رجال أعمال أتراك في دبي، في الوقت الذي يكثف فيه البلدان جهودهما الدبلوماسية لإصلاح العلاقات المتوترة.

ووقعت أنقرة وأبوظبي عدة اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة الشهر الماضي، بينما يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بعد خصومة على مدى سنوات، في خطوة قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنها تمهد ”لحقبة جديدة“.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن جاويش أوغلو سيزور الإمارات في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر كانون الأول، ويلتقي أيضا برجال أعمال أتراك في دبي خلال الزيارة.

وأضافت في بيان: ”في إطار المحادثات التي ستجرى مع مسؤولين إماراتيين أثناء الزيارة، ستتم مناقشة الأبعاد المختلفة لعلاقاتنا مع هذا البلد، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية“.

وقال أردوغان إنه يعتزم زيارة أبوظبي في فبراير/ شباط.

وفي 24 نوفمبر الماضي، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، ”العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك“ بين البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن الجانبين بحثا أيضا ”مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين“.

وأعرب الرئيس التركي، حسب وكالة أنباء الإمارات، عن ثقته بأن زيارة ولي عهد أبوظبي ”تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة“.

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد ”عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان“.

وأشارت ”وام“ إلى أن ولي عهد أبوظبي استعرض مع الرئيس التركي فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق ”أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء، والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة“، حسب ما أوردت الوكالة الرسمية ”وام“.