رئيس الأركان الإيراني: أزلنا بعض سوء التفاهم مع الإمارات والسعودية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن بلاده استطاعت ”إزالة بعض سوء التفاهم مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية“.

واستقبل اللواء محمد باقري اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش العماني العميد عبد العزيز المنذري، وفقا لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وقال المسؤول العسكري الإيراني خلال اللقاء ”عقدنا اجتماعات عدة مع مسؤولين من الإمارات والسعودية، وتم حل سوء التفاهم لدرجة ما“.

وأشار إلى أن ”إيران مستعدة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار وحل الخلافات معها خاصة بعد مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة كي لا يستغل الأجانب ذلك“، على حد تعبيره.

ورأى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أنه ”يمكن لحكومة سلطنة عُمان أن تلعب دورا مهما بين إيران ومملكة البحرين التي لا توجد اتصالات مناسبة معها حتى الآن“.

وفيما يتعلق بعلاقات طهران مع مسقط، قال باقري إن ”سياسة حكومة ونظام إيران هي التطوير الشامل للعلاقات مع عمان، وهي سياسة ثابتة“.

وأضاف أن “ سلطنة عُمان لعبت دورًا جيدًا في الوساطة وتهدئة الوضع بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية في جميع الأحداث الإقليمية وفي الاتصالات والتفاعلات، وهذه العملية جديرة بالثناء“.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن اختتمت في العاصمة الأردنية، عمان، جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين.

وقالت ”بترا“، إن جلسة الحوار التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، ناقشت عددًا من القضايا الأمنية والتقنية، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدًا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي، ومحاور أخرى.

وبحسب الوكالة، قال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن، أيمن خليل، إن ”أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة“.

إلى ذلك قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، اليوم الإثنين، إنه ”تجرى محادثات بين إيران والسعودية على مستوى الخبراء، ويجب استكمال هذه الاستعدادات، وبعد ذلك يمكننا الدخول في حوار رسمي بين البلدين“.

وفي حديث لوكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي على ضرورة مناقشة إعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية في مباحثات رسمية، مضيفا ”لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة المحادثات الرسمية“.

وكان مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان زار طهران في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استجابة لدعوة وجهها له نظيره الإيراني علي شمخاني.

والتقى الشيخ طحنون بن زايد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسلمه دعوة رسمية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لزيارة أبوظبي.