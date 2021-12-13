الإمارات وإسرائيل تعلنان إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير

أعلنت الإمارات وإسرائيل، الإثنين، عن إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير؛ يهدف لتسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في الدولتين، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر، بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

الإمارات وإسرائيل في بيان مشترك.. تؤكدان دعم العلاقات الاقتصادية وإنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير#وام https://t.co/NBGQF1qi3K pic.twitter.com/vboPu75Q2D — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 13, 2021

وحسب الوكالة، أبدت الدولتان عبر بيان مشترك صدر عنهما، في ختام زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات، ”رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية“.

كما أكد الجانبان على ”تشجيع السياحة وتعزيز قيم التسامح بين الأديان وتنمية العلاقات بين الشعوب“.

وجاء في البيان أن ”زيارة نفتالي بينيت إلى الإمارات، علامة فارقة في تطور العلاقات الوطيدة والشراكة الكبيرة بين البلدين، إذ ناقش الجانبان مجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية والبنية التحتية واللوجيستية والمدن الذكية التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال العام الماضي، بما في ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى البحث والتطوير والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمناخ والمياه والطاقة والبيئة والصحة والسياحة“.

وناقش الجانبان ”الجهود المشتركة لمكافحة جائحة كورونا“، وسلطا الضوء على ”التعاون في البحث والتطوير في مجالي الفحوصات المخبرية والعلاج من المرض“، وأشادا ”بارتفاع معدل التطعيم في كلا البلدين“.

وشدد الجانبان، وفقا للبيان المشترك، على ”الالتزام بالعمل معا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وعادل من الجائحة“.

وأكد الطرفان ”سعيهما للاستفادة من نقاط القوة والعلاقات الاستراتيجية لمجتمع الأعمال في البلدين، ليس لتعزيز التجارة الثنائية والابتكار فحسب، بل أيضا للجمع بين التقنيات وفرص الأعمال في الأسواق في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وشرق آسيا وأفريقيا“.

وأنهت الدولتان البيان بقولهما، إنهما ”تناولتا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتعزيز التعاون المناخي والترابط الإقليمي من خلال التعاون في مجال الاقتصاد والبنية التحتية“.

وكان نفتالي بينيت وصل، أمس الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إبرام اتفاق السلام بين البلدين العام الماضي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الزيارة ”تاريخية“ و“الأولى من نوعها“.

وقال بينيت قبل استقلاله الطائرة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، إن ”الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات“.