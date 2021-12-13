محمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في أبوظبي

التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي بدأ زيارة إلى الإمارات، مساء أمس.

وبحسب ما أفادت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ بنسختها الناطقة بالإنجليزية، ”يبحث الزعيمان الملف الإيراني والعلاقات الثنائية بين بلديهما“.

وقال مصدر في الوفد المرافق لبينيت، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين في مجالات التكنولوجيا والثقافة والاستثمارات.

وأضاف أنه ”من المتوقع أن تركز اجتماعات الاثنين على تعزيز التعاون في العديد من القضايا وتركز على التجارة بين البلدين“.

من جانبها، ذكرت ”جيروزاليم بوست“ أنه ”من المقرر أن يلتقي بينيت، يوم الاثنين، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، ووزيرة الثقافة نورا الكعبي، وكذلك لقاء محتمل مع خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار“.

ووصل بينيت مساء الأحد إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات بين البلدين، وكان في استقباله في المطار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

ووصف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافة العربية أوفير جندلمان، الزيارة، بـ“الحدث التاريخي“.

ونقل عن بينيت قوله لوزير الخارجية الإماراتي: ”أثمّن استضافتكم الحارة، وأتأثر كثيرا بحضوري هنا. نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين“.

وأكد بينيت في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام) نشر في وقت سابق من يوم الاثنين، أن ”اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية في الشرق الأوسط، قائمة على تعاون يحقق الرفاهية لمجتمعات المنطقة“.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: ”نحن كحكومتين في دولة إسرائيل ودولة الإمارات نعمل على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة“.

وأوضح أن ”العلاقات بين الدولتين توطدت في كل المجالات، وأنا مرتاح جدا بذلك، إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسايبر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران، وغير ذلك، وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها“.

وأعرب عن ”سروره“ بتلبية دعوة الشيخ محمد بن زايد، لزيارة دولة الإمارات، بحسب وكالة ”وام“.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، زار الإمارات، في أواخر حزيران/ يونيو الماضي.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي، وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة، فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021، ارتفاعًا من 125 مليونا في 2020 بكامله، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.