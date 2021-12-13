بينيت: الإمارات وإسرائيل تعملان على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن ”اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة، وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية والثقافية في الشرق الأوسط قائمة على تعاون يحقق الرفاهية لمجتمعات المنطقة“.

وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، في ثاني أيام زيارته لدولة الإمارات اليوم الاثنين ”نحن كحكومتين في دولة إسرائيل ودولة الإمارات نعمل على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة“.

ورأى أن هذه ”ماهية السلام والواقع الجديد الذي تشهده هذه المنطقة ونحن نعمل معا على ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا ”.

وأوضح أن ”العلاقات بين الدولتين توطدت في كل المجالات وأنا مرتاح جدا بذلك إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسايبر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها“.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سروره بتلبية دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لزيارة دولة الإمارات وهي الزيارة الأولى خلال فترة زمنية وجيزة للغاية بعد توقيع اتفاقية إبراهيم للسلام.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قيم التسامح والسلام والحوار مشتركة ولذلك نشأت الصداقة التي تجمعنا وتطورت بهذه السرعة الفائقة.

وقال بينيت إن العلاقات التي تربطنا بالإمارات العربية المتحدة تشمل كل مجال ممكن.. لافتا إلى أن الوزارات الحكومية في الدولتين تعمل مع بعضها وكذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال، كما وتقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة.

وأضاف ”أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لاسيما في المجال الاقتصادي وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي جانبا رئيسا من التعاون بيننا“.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ”إن حجم التجارة المتبادلة بيننا زاد بسرعة كبيرة للغاية في غضون أشهر معدودة ونعتبر الإمكانات الكامنة فيه غير محدودة.. فالمزيج بيننا يتيح فرصا اقتصادية غير مسبوقة ليس بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة للمزيد من الدول، ما يعد مقوما آخر من مقومات تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة ”.

وأوضح بينيت ”يجسد الجناح الإسرائيلي في معرض ”إكسبو 2020 “ المقام في دبي التطلع بتفاؤل إلى الغد والسعي غير المتوقف لجعله أفضل، ليس بالنسبة لنا فحسب، وإنما لأصدقائنا ولحلفائنا في كل أنحاء العالم في كل المجالات وهذه قيمة أساسية من قيم الديانة اليهودية“.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في ختام حديثه “ إن الرسالة التي ألتمس توجيهها إلى قادة الإمارات العربية المتحدة وإلى المواطنين الإماراتيين أن الشراكة والصداقة بيننا طبيعيتان. نحن جيران وأبناء عم. إننا أحفاد سيدنا إبراهيم. والفترة التي مضت منذ توقيع اتفاقية إبراهيم للسلام هي خير دليل على ذلك. إذ يشكل ترسيخ العلاقات بيننا كنزا ثمينا لنا، وللمنطقة برمتها“.