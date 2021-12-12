رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إلى أبوظبي، مساء الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، العام الماضي.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن متحدث إسرائيلي، قوله، إن بينيت ”يصل إلى أبوظبي في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي“.

وأكدت حسابات إسرائيلية رسمية على تويتر، وصول بينيت إلى أبوظبي.

لحظات وصول رئيس الوزراء الاسرائيلي الى ابوظبي 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/S6wG4DYsvC — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 12, 2021

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية قد نقلت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه ”من المتوقع أن يلتقي بينت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد غدا الإثنين“.

وأضافت الصحيفة: ”سيناقش الزعيمان تعميق العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والإقليمية التي ستسهم في الازدهار والرفاهية وتعزيز الاستقرار بين الدولتين“.

وقال بينيت في تصريحات له قبل مغادرته إسرائيل متوجها إلى أبوظبي: ”في عام واحد فقط منذ تطبيع علاقتنا، رأينا بالفعل الإمكانات غير العادية للشراكة.. هذه ليست سوى البداية“.

في عام واحد فقط منذ تطبيع علاقتنا ، رأينا بالفعل الإمكانات غير العادية للشراكة علم إسرائيلعلم الإمارات العربية المتحدة . هذه ليست سوى البداية.“

يذكر أن هذه أول زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين، إذ ألغيت زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بداية العام الجاري بسبب منع طائرته من المرور بالأردن، إثر خلافات بينية وقتذاك، قبل أن يغادر منصبه لاحقا.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي، وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة، فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021، ارتفاعًا من 125 مليونا في 2020 بكامله، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.