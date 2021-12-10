ولي عهد البحرين ونظيره السعودي يستعرضان 65 مبادرة ضمن مجلس التنسيق المشترك

استعرض ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال ترؤسهما اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد بقصر الصخير، اليوم الثلاثاء، 65 مبادرة ضمن المجلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقال الأمير سلمان، إن الاجتماع يأتي لمواصلة العمل على تعزيز التكامل والترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيدًا بجهود نظيره السعودي وحرصه الدائم على تعزيز مسارات التعاون من خلال برامج ومشاريع مشتركة فاعلة في كافة المجالات.

وأكد الحرص على مواصلة النهج، الذي تعززه الاتفاقيات التي ستكون في إطار اجتماع مجلس التنسيق السعودي – البحريني وما تمثله من استجابة التعاون الثنائي للمستجدات، وللرغبة المشتركة نحو وضع الرؤى والتطلعات في موضع التنفيذ، مهنئا نظيره السعودي لما حققته السعودية من إنجازات كبيرة، عكست الرؤية الملكية وتطلع أبناء المملكة نحو الإنجاز والتميز بأن تكون المملكة العربية السعودية كما هي دائما، نموذجا متقدما للتنمية والتطور والنماء.

بدوره أكد ولي العهد السعودي أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، مشيدا بالمستوى الرفيع للتنسيق والتشاور بين البلدين في شتى المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما رحب بالمبادرات التي تم التوافق عليها وتدشين العمل بها من الجانبين في إطار المجلس.

وبحسب الوكالة، رحب الجانب البحريني باستهداف الجهات والصناديق المعنية بالسعودية استثمار 5 مليارات دولار في المشاريع التنموية بالبحرين.

وجرى خلال الاجتماع بحث حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بالبحرين، وكلف المجلس التنسيقي المعنيين للقيام باللازم للانتهاء من الدراسات التفصيلية والفنية خلال عام 2022 تمهيدا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من قبل المجلس.

وحث المجلس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين المملكتين على استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع والانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر.

وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في السعودية في موعد يتفق عليه الجانبان عبر الأمانة العامة للمجلس، ويتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية بين الجانبين.

واستعرض مجلس التنسيق، خلال اجتماعه 65 مبادرة ضمن عمل اللجان التنسيقية الخمس، حيث تضمن أعمال لجنة التنسيق السياسي 7 مبادرات ومن أهمها: دعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات الدولية، محاربة الفكر المتطرف لدى الشباب، التنسيق بين وفدي البلدين في نيويورك وجنيف، تنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب.

وتضمن لجنة التنسيق الأمني 10 مبادرات ومن أهمها: التعاون في مجال الأمن السيبراني، تسهيل إجراءات العبور والتأشيرات، الربط الشبكي المباشر بين الجانبين، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية.

فيما اشتملت لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة على 11 مبادرة ومن أهمها: تسهيل التداول في الأسواق المالية، التعاون في مجالات التقييس المختلفة، تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، الشراكة في مجال الملكية الفكرية، تعزيز التجارة البينية.

أما لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية فاشتملت على 27 مبادرة ومن أهمها: تسجيل الملفات المشتركة لدى (اليونسكو)، التعاون في مجال الثقافة والآثار، تنظيم الإعلام بمختلف أشكاله، اعتماد الجواز الصحي الرقمي، تنفيذ برامج سياحية مشتركة وتشجيع الاستثمار، إنشاء المجلس الشبابي السعودي البحريني.

في حين اشتملت لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية على 10 مبادرات ومن أهمها: تأهيل المطورين لجسر الملك حمد ومشروع السكك الحديدية، والربط المائي، والاستثمار المشترك في المشاريع، وتدوير النفايات والاستفادة منها.