الشارقة تعتمد ثلاثة أيام إجازة أسبوعية

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الخميس، تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، ليشمل يوم الجمعة والسبت والأحد كإجازة أسبوعية.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإنه وبحسب النظام الجديد الذي يطبَّق على الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة، يصبح نظام العمل الأسبوعي أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

وجاء ذلك بناء على توجيهات حاكم الشارقة سلطان القاسمي وبمتابعة من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، تماشيا مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات وبما يدعم بيئة الأعمال والسوق الاقتصادي.

وشمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة الـ7:30 صباحًا إلى الـ3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من الـ1 من يناير/ كانون الثاني 2022م.

ويوم الثلاثاء، أعلنت حكومة دولة الإمارات، عن نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة؛ لتصبح العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وسيطبَّق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، إذ ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة الـ7:30 صباحًا إلى الـ3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة الـ7.30 صباحًا إلى الـ12:00 ظهرًا يوم الجمعة، بواقع 4 ساعات عمل ونصف الساعة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وقالت إن النظام الجديد سيتضمن إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وبناءً على القرار الجديد سيتم ”توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة الـ1:15 ظهرًا على مستوى الدولة طوال العام“.

وقالت الوكالة الإماراتية إن ”نظام العمل الأسبوعي الجديد سيعزز موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي“، إذ سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الإستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وأضافت ”كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، إذ إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات“.