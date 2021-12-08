الإمارات والسعودية تؤكدان تطابق وجهات نظرهما حول إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

كما أكد الجانبان، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، ومباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأدان الطرفان ”استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة“.

وأبدى الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول الشأن اللبناني، أكد الجانبان، بحسب ”وام“، ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.

ورحب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات.

كما أكدت الدولتان على ”أهمية التعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعلى مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للاستقرار“.

وطالب الطرفان ”الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها“.

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على أن ”الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية“.

وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، ونددا بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة.

وأعربت الإمارات والسعودية عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، كما أكدا ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وذكرت ”وام“ أن البلدين أكدا ”سعيهما إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي لبناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وتطلعات شعبي البلدين، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين“.

وأشارَ الجانبان إلى الإمكانيات الاقتصادية الوفيرة والفرص المتميزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، مشددين على أهمية إبراز المجالات الواعدة للمستثمرين في البلدين.

وفي مجال الطاقة، نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك+.