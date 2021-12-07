محمد بن زايد يبحث مع ولي العهد السعودي التعاون الإستراتيجي والتطورات الإقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين والتطورات الإقليمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن جلسة المباحثات التي جرت مساء اليوم الثلاثاء في ”قصر الوطن“ في أبوظبي تناولت ”العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة“.

واستعرض الجانبان وفق وكالة أنباء الإمارات ”مختلف جوانب التعاون الإستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة“.

كما تناول الطرفان أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك وعددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ”ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم“.

ونيابة عن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قدم ولي عهد أبوظبي إلى الأمير محمد بن سلمان، ”وسام زايد“ من الدرجة الأولى حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ في زيارة رسمية لدولة الإمارات، تستمر يومين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي كان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

وكان ولي العهد السعودي قد اختتم في وقت سابق الثلاثاء، زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، في مستهل جولة خليجية.

وبحث ولي العهد السعودي مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، خلال زيارته إلى مسقط، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ووقّعت مجموعة من الشركات السعودية وعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص، 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى سلطنة عُمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن ذلك يأتي تجسيدا للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين الدولتين.