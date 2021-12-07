دبلوماسي بريطاني: حان الوقت لاعتراف الغرب بالدور الحيوي للإمارات

قال السفير البريطاني السابق لدى أبوظبي، أنتوني هاريس إن دولة الامارات العربية المتحدة أصبحت تلعب دورًا عالميا حيويًا في مجالات عدة، وإنه حان الوقت للدول الغربية للاعتراف بهذا الدور، والتوقف عن الانتقادات التي توجهها لبلدان المنطقة.

وفي مقال نشره موقع ”Reaction“ البريطاني، أمس الإثنين، لفت هاريس إلى أن قمة المناخ التي عقدت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، الشهر الماضي، أظهرت قدرة الحكومات على العمل معًا من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن القيادة الغربية التي كان يُعتقد في السابق أنها مكون أساس في التعاون الدولي، أصبحت أضعف في الوقت الحاضر.

ورأى السفير السابق أن الولايات المتحدة باتت تمر بأزمة ثقة، وهناك بالفعل فراغ في السلطة في بعض أجزاء العالم، مثل الشرق الأوسط، حيث توقع الجميع دومًا أن يمتلك الأمريكيون زمام المبادرة.

واعتبر هاريس أن المشاكل التي تؤثر على العالم بأسره مثل جائحة ”كورنا“ وتغير المناخ، لها درس واضح وهو ”إما أن نجد طرقًا أفضل للتعاون أو ستحدث كارثة“.

وقال هاريس: ”نحن بحاجة إلى منظمات دولية أفضل، تتقدم فيها دول غير الدول الغربية وتلعب دورًا بارزًا فيها.. ميزان القوى في العالم يمر من الغرب إلى الشرق، ولا يمكننا تحقيق أهداف عالمية عظيمة إلا من خلال وحدة أكبر.. و المنظمات التي تديم الاستقطاب بين مناطق العالم لم تعد صالحة للخدمة“.

وأضاف: ”لقد بدأنا في التحرك في الاتجاه الصحيح.. ومع ذلك، لا يزال الغرب يحتكر إلى حد كبير قيادة المنظمات الدولية، إذ لا يوجد لدى مجموعة السبع تمثيل أفريقي ومجموعة العشرين لديها دولة عضو أفريقية واحدة فقط (جنوب أفريقيا) على الرغم من أن أفريقيا تستضيف نحو خُمس سكان الكوكب“.

وأشار هاريس إلى أن مقار جميع المنظمات الدولية الرئيسة تقع في الدول الغربية باستثناء مقر منظمة رئيسة تعد مفتاح بقاء العالم وهي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تأسست قبل 12 في أبوظبي.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني أن مؤتمرات تغير المناخ بدأت تظهر أن قيادة متنوعة وأكثر شمولية يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في معالجة القضايا العالمية مضيفًا: ”لقد خرجوا من القالب القديم الذي كان يهيمن عليه الغرب“.

ولفت إلى أن مؤتمر المناخ (كوب 27) في 2022 سيعقد في مصر، بينما سيعقد (كوب 28) في العام 2023 في أبوظبي مضيفًا: ”بصفتي شخصًا عمل في الشرق الأوسط لنحو 5 عقود، فإنه من دواعي السرور أن نرى بعض الدول العربية تتولى المزيد من المسؤولية وتسعى للعب دور بناء في المحافل الدولية“.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، استضافت المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين منذ عامين، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية منتدى دوليًا، فيما أظهرت دولة الإمارات التزامها بالشؤون الدولية، ولعبت دورًا حيويًا في المساعدة في عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان، من خلال توفير المطارات والمساعدات الإنسانية للأمريكيين وغيرهم.

وقال هاريس: ”لم تكن هذه لحظة تفتخر بها القوى الغربية.. لكن لولا المساعدة الهادئة من الدول العربية، لكانت الفوضى في كابول أسوأ بكثير“.

وتابع: ”كانت الإمارات نشطة دبلوماسيًا خلال الأشهر الأخيرة في التواصل مع القوى الإقليمية، مثل إيران وتركيا، ومن المناسب أن يتم الاعتراف بدورها الدبلوماسي في المنطقة بعد انتخابها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، في الفترة 2022- 2023، ويجب أن أذكر أن الإمارات أظهرت قوتها الناعمة أيضًا، إذ إنها استضافت معرض إكسبو 2020 في دبي، والذي تأخر عامًا بسبب الوباء“.

ولفت هاريس أيضًا إلى أنه ”تأكيدًا لالتزام دولة الإمارات تجاه المنظمات الدولية، تم انتخاب اللواء أحمد الرئيسي للتو رئيسًا للإنتربول، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مسؤول عربي لهذا الدور“، معتبرًا أن ذلك هو دليل على طموح الإمارات وقدراتها في المحافل الدولية.

وقال هاريس: ”لن يفيد الغرب أن يحافظ على موقفه الانتقادي تجاه البلدان الناشئة لتولي مسؤولية معالجة المشاكل العالمية، ولعب دور بناء في الدبلوماسية الإقليمية“.

وختم الدبلوماسي البريطاني مقاله بالقول إن ”الدرس الواضح في السنوات الأخيرة هو أننا بحاجة إلى مزيد من القيادة غير الغربية إذا أردنا تجاوز المرحلة الخطيرة الحالية من الاستقطاب.. يجب أن تكون المنظمات الدولية أكثر شمولًا، وأن تمنح المزيد من المسؤولية للاعبين الإقليميين الجدد.. و يجب الاعتراف بأن دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة قد وصلت إلى الهدف“.