مسؤول تركي: وفد إماراتي يبحث في أنقرة "فرص التعاون" بالصناعات الدفاعية

قال مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، إن وفدا من مسؤولين في حكومة الإمارات العربية المتحدة موجود في أنقرة؛ لمناقشة ”فرص التعاون“ مع الصناعات الدفاعية التركية، بحسب وكالة ”رويترز“.

ووقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقات بشأن استثمارات بمليارات الدولارات قبل نحو أسبوعين، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاقات إيذان ببداية ”عهد جديد“ في العلاقات.

وقال المسؤول، مشترطا ألا يُذكر اسمه، إن الوفد الإماراتي اجتمع مع إدارة الصناعات الدفاعية التركية أمس الاثنين.

وذكر إسماعيل دمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية في مطلع الأسبوع أن البلدين لديهما الإمكانيات للعمل معا في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن ”أبوظبي أظهرت اهتماما بالقطاع التركي“.

وأضاف دمير: ”عندما نطالع أرقام صناعاتنا الدفاعية نرى أن علاقاتنا في مجال الصناعات الدفاعية استمرت حتى في أوقات الأزمات، كان هناك اتصال حتى عندما لم تكن العلاقات في أحسن حالاتها“.

وتابع: ”أود أن أشير إلى أن هذه الاتصالات ستكون أفضل عندما تتحسن العلاقات“، كما ذكرت ”رويترز“.

ولم يصدر تصريح رسمي من حكومة الإمارات حول الأمر.

وقالت تركيا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها تجري محادثات مع الإمارات حول استثمارات في الطاقة مثل توليد الكهرباء.

وضخت صناديق الثروة السيادية الإماراتية استثمارات كبيرة في شركة جيتير التركية لتسويق البقالة عبر الإنترنت، ومنصة التجارة الإلكترونية ترينديول. وقالت الإمارات إنها تسعى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع أنقرة.

ويوم الأربعاء الماضي، أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات.

وقالت الوكالة إن الرئيس التركي تمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات التي تحظى باهتمام مشترك، وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين، بحسب ”وام“.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي زار تركيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع أردوغان العلاقات الثنائية، وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.