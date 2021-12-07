الإمارات تعتمد السبت والأحد عطلة أسبوعية

أعلنت حكومة دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة؛ لتصبح العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وأشارت الحكومة الإماراتية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن العمل بالنظام الجديد سيكون ابتداءً من تاريخ الـ1 من يناير 2022، على أن يكون يوم الأحد الـ 2 من يناير إجازة رسمية.

وبحسب الوكالة، يطبَّق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، إذ ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة الـ7:30 صباحًا إلى الـ3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس /8 ساعات عمل/، ومن الساعة الـ7.30 صباحًا إلى الـ12:00 ظهرًا يوم الجمعة، بواقع ساعات عمل /4 ساعات ونصف الساعة/.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وقالت إن النظام الجديد سيتضمن إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وبناءً على القرار الجديد سيتم ”توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة الـ1:15 ظهرًا على مستوى الدولة طوال العام“.

وقالت الوكالة الإماراتية إن ”نظام العمل الأسبوعي الجديد سيعزز موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي“، إذ سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الإستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وأضافت ”كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، إذ إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات“.