روما تسعى لتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط وتعويض ما فاتها من بوابة أبوظبي

رأى متابعون لملف العلاقات الإماراتية الإيطالية أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الإمارات تشير إلى رغبة البلدين في تعزيز العلاقات، وهو ما رأى فيه المحلل السياسي الإيطالي بيترو بالديلي تطورا ينبغي تشجيعه؛ حتى تتمكن إيطاليا من تحسين وضعها الإقليمي لمجاراة التطورات الجديدة التي تغير وجه الشرق الأوسط حاليا، حسب تعابيره.

وكان المسؤول الإيطالي زار الإمارات نهاية الشهر الفائت، والتقى نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، كما جال في جناح بلاده بمعرض اكسبو 2020 المقام حاليا في دبي.

وأوضح المحلل السياسي الإيطالي، بحسب ما نقل عنه موقع ”فورميكي“ الإيطالي، الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن أبو ظبي متغير مؤثر دائما في المعادلة الإستراتيجية لإيطاليا وفي التوازنات الإقليمية عامة، ويبدو ذلك جليا في التحركات الدبلوماسية الأخيرة للإمارات عبر الانفتاح على تركيا وكذلك إيران، فضلا عن تحسن العلاقات مع قطر.

ووفقا للمحلل السياسي الإيطالي، فقد شهدت الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تطورات جذرية في الأشهر الأخيرة، فيما مثلت سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن صدمة دفعت حكومات المنطقة إلى إعادة هيكلة أجنداتها، وإعادة خلط الأوراق ليس على المستوى الاستراتيجي ولكن في السلوك التنافسي التكتيكي كذلك.

وأشار الموقع إلى حصول عدة تفاهمات والوصول إلى مهادنات في هذا الإطار، كالحوار بين مصر وتركيا وبين الإمارات وتركيا وبين السعودية وإيران بوساطة العراق، فيما عادت قطر كمحاور مقبول من الأطراف الخليجية الأخرى بعد انتهاء المقاطعة المفروضة عليها منذ عام 2017 .

وتأتي هذه الديناميكيات، بحسب بالديلي، متزامنة مع رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الانسحاب من الشرق الأوسط، فيما تعيد واشنطن توجيه التزامها الدولي تجاه المحيطين الهندي والهادئ؛ من أجل التركيز على المنافسة مع الصين.

وأشار الموقع إلى أنه في المسارح الثانوية، مثل الشرق الأوسط، ستقتصر واشنطن على تثبيت الهيمنة الجوية والبحرية مع الفاعلين الإقليميين المدعوين لبناء توازن قوي، وله اكتفاء ذاتي.

وأضاف الخبير الإيطالي أن التحول في المسار الاستراتيجي الأمريكي يسفر عن حقبة جديدة في المنطقة تفتح بدورها الباب أمام شراكات لم يكن من الممكن تصورها في الماضي، فضلا عن معدل أعلى من التكامل المؤسسي.

فيما أعادت باريس ولندن منذ فترة تقييم أجندتيهما الأورو-متوسطية، وزادت الاهتمام بملء الفراغ الذي تركه الأمريكيون، حيث عززت فرنسا تعاونها العسكري مع الإمارات، وتحاول إحياء نفوذها في لبنان، فيما توجه بريطانيا أنظارها إلى شرق السويس لأول مرة منذ السبعينيات.

وأشار المحلل السياسي الإيطالي إلى أن روما مدعوة في الأشهر المقبلة لتعزيز وجودها في المنطقة، مع عدم قدرتها على التخلي تمامًا عن سياسة البندول عبر التحدث مع الجميع. كما ستكون إيطاليا مدعوة إلى تعميق العلاقات مع الكتلة العربية الإسرائيلية التي نتجت عن الاتفاق الإبراهيمي، باعتبارها العامل المهم في الحفاظ على الوضع الإقليمي الحالي.

واعتبر أن إعادة العلاقات بشكل كامل مع الإمارات بعد أشهر من الفتور يمكن أن تكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، والتي جاءت عبر زيارة دي مايو الأخيرة، خاصة وأن أبو ظبي باتت عنصر تغيير مؤثرا للمعادلة الإستراتيجية لإيطاليا، وفي التوازنات الإقليمية عامة.

كما أن أبوظبي، وفقا للمحلل السياسي الإيطالي، تلعب دورا في استقرار سوق الطاقة، وهو عامل مهم في أوروبا التي تتجه نحو مسار التحول البيئي، ومن المفيد أيضا الإشارة إلى دور أبوظبي في ملف السلام مع إسرائيل، مع ما يصاحب ذلك من تداعيات سياسية وجغرافية اقتصادية.

وختم المحلل السياسي رؤيته بالقول إنه يجب على روما أن تضع جانباً صدأ الماضي، حسب وصفه؛ من أجل الاستفادة من الفرص الجديدة التي يبدو أنها تظهر في الأفق.