أردوغان يصل إلى الدوحة.. و12 اتفاقية جديدة بين قطر وتركيا

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر يومين، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبحسب الوكالة، فإنه من المقرر أن توقع قطر وتركيا، 12 اتفاقية جديدة بينهما، الثلاثاء، ضمن اجتماعات ‏الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية، لتصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين إلى 80 اتفاقية في مختلف المجالات.

رئيس الجمهورية التركية الشقيقة يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية للبلاد يترأس خلالها وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية. #قناhttps://t.co/zQSgYgHeTP pic.twitter.com/XN7BUBLABa — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 6, 2021

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن اللقاء الذي سيجمع أمير دولة قطر والرئيس التركي، سيشهد توقيع عشرات الاتفاقيات، إضافة إلى بحث تطورات الملف الأفغاني سياسيًا وإنسانيًا، كما سيركزان على تطورات القضية الفلسطينية، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“، اليوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية القطري في المؤتمر الصحفي، الذي عقده بوجود وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: ”ناقشت مع نظيري التركي التطورات في العراق وسوريا، وملفات إقليمية أخرى“.

وأضاف أن ”تزامن زيارتي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى قطر، جاء مصادفة“.

وشدد، آل ثاني، على أن ”قطر تراقب الوضع الاقتصادي في تركيا عن كثب، وبأنها تتطلع للفرص التي قد تلوح من قلب التحديات الاقتصادية لتركيا“، وفق ”رويترز“.

من جانبه، قال أوغلو، إن ”تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة“، مضيفًا أن ”المناقشات التي جرت قبل زيارة الرئيس أردوغان، إلى الدوحة، تركزت فقط، على تحسين العلاقات“.

وقال للصحفيين ”لم نأتِ إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي مبلغ معين من المال.. نحن هنا فقط، لمناقشة كيفية تحسين العلاقات“.

وتراجعت قيمة الليرة بنحو 30% خلال الشهر الماضي، إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه أردوغان بقوة، على الرغم من اعتراض خبراء اقتصاديين وسياسيين معارضين، يقولون إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم.

وردًا على سؤال عما إذا كان أردوغان، سيطلب دعمًا اقتصاديًا من قطر خلال محادثاته في الدوحة، قال أوغلو، إن ”تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف“.