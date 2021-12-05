عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الأحد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وحسب الوكالة، جرى اللقاء على هامش أعمال مؤتمر المحيط الهندي الذي انطلقت أعماله السبت في أبوظبي ويستمر مدة يومين، فيما بحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين وسبل تطويرها وتنمية آفاق التعاون المشترك.

واستعرض الطرفان، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، في الوقت الذي أكدا فيه عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والسلطنة والحرص على تطويرها.

ويأتي اللقاء في وقت تشهد فيه الدبلوماسية الإماراتية نشاطا مكثفا؛ إذ كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد عن زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران غدا الاثنين بدعوة رسمية من طهران.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن ”الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى طهران يوم الاثنين، استجابة لدعوة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني“.

وأوضحت أن ”الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات والتشاور حول آخر المستجدات الإقليمية“، مشيرة إلى أن ”الشيخ طحنون بن زايد _بالإضافة إلى لقائه نظيرَه الإيراني علي شمخاني_ سيلتقي في هذه الزيارة مع بعض كبار المسؤولين الإيرانيين“.

وفي الأسبوع الماضي، تلقّى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار أمير عبداللهيان، خلال الاتصال، إلى تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن توسيع العلاقات في المجالات المختلفة مع دول الجوار بما فيها الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى استمرار المشاورات بين البلدين.