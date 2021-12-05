ولي العهد السعودي يبدأ الاثنين زيارة نادرة إلى سلطنة عمان

أعلن ديوان البلاط السُّلطاني في سلطنة عمان السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة إلى السلطنة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية جاء فيه ”انطلاقًا من العلاقات التاريخيّة الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعزيزًا لأواصر المودّة والمحبّة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالًا لما أسفر عنه اللقاء الكريم بين المقام السامي لمولانا حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية – حفظهما الله ورعاهما – أثناء الزيارة السامية لجلالته إلى المملكة في شهر يوليو من هذا العام ۲۰۲۱م“.

وأضاف البيان ”سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهارًا“.

#عاجل صاحبُ السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يقوم بزيارة إلى سلطنة عُمان. #العمانية pic.twitter.com/qWC9haQCFl — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 4, 2021

وأكد عبد الله بن سعود العنزي سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى سلطنة عُمان، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لديهما الكثير من القواسم المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فهما تشتركان في الكثير من القيم وتعزيز ثقافة السلام ونبذ الإرهاب وتسعيان إلى دفع الجهود الدولية بما فيها مصلحة الدول لاسيما إحلال السلام في اليمن.

تواصل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تعزيز وتطوير علاقاتهما الراسخة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين في ظلّ قيادتيهما الرائدتين لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.#العمانية pic.twitter.com/T9BTCuVkUE — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 4, 2021

وأضاف أن سلطنة عُمان دائما سبّاقة في هذا المجال، وداعمة لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود سواء فيما يتعلق بمبادرة المملكة في العملية السياسية في اليمن أو الجهود الدولية من خلال المبعوث الدولي أو المبعوث الأمريكي.

وأوضح أن ذلك التعاون والترابط ظهر في قمّة ”السُّلطان قابوس والشيخ صباح“ التي عُقدت بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في يناير الماضي وأكدت على ضرورة ”تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس، سواءً على مستوى خارجيتي البلدين الشقيقين أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يسعى نظامه الأساسي إلى تحقيق التعاون والترابط بين دوله الستّ وتعزيز دورها الإقليمي والدولي للإسهام في تحقيق الأمن والسِّلم.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، ذكرت الأربعاء الماضي، عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط للقيام بأول زيارة له إلى سلطنة عمان.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدرين وصفتهما بـ ”المطلعين على الأمر“، إن الزيارة قد تكون ”خلال الأسابيع المقبلة“.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى سلطنة عمان تعتبر ”مؤشراً آخر على دفء العلاقات بين البلدين الخليجيين“.

وستكون زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى السلطنة هي الثانية خارج المملكة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، بعد رحلة قصيرة قام بها إلى مصر في وقت سابق من هذا العام.