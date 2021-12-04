الكويت.. ناصر الدويلة يعلن اعتزال العمل السياسي

أعلن الكاتب السياسي والبرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة، الذي عاد قبل أقل من شهرين إلى بلاده قادما من تركيا، اعتزاله العمل السياسي والتفرغ لعمله في المحاماة، في قرار مفاجئ، زاعما اتخاذه بسبب ”تعرضه لتهديدات غير مسبوقة من خارج الكويت“.

وكشف الدويلة، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، عن خلفيات اتخاذه هذا القرار.

وقال إنه ”منذ عودته من تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرَض جهازه لاختراقات بتكنولوجيا عالية الدقة، وهذه المرة الثالثة التي يُخترق به جهازه ما دفعه إلى استخدام نظام بديل لكنه غير آمن تجاه الاختراق“.

تم اختراق جهازي للمرة الثالثه منذ عودتي من تركيا و للاسف كل الاختراقات تتم بتكنلوجيا عاليه جدا و انا الآن استخدم نظام بديل لكن يمكن اختراقه لذلك اعلن اعتزالي العمل السياسي و اكرس باقي حياتي لتعزيز الوحدة الوطنيه و المصالحه و ساتفرغ لعملي كمحامي بعيدا عن السياسه و الله يصلح الحال — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 4, 2021

وذكر الدويلة، أنه ”بات يشعر اليوم أن حياته وحريته مهددتان بطريقة غير مسبوقة من خارج الكويت“.

واعتبر أن ”كلمة الحق أصبحت مكلفة للغاية وأن الإنسان غير آمن في بلده من تدخل الدول الأخرى“.

وختم الدويلة تغريداته بإعلان رفضه أن يكون ”مصدر قلق لبلده وإحراج لأصدقائه“، ما دفعه إلى اعتزال العمل السياسي والتوجه للعمل بالمحاماة والمجال الثقافي وتكريس حياته لتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة.

للاسف الشديد اصبحت كلمة الحق مكلفة للغاية و الانسان غير آمن في بلده من تدخل الدول الاخرى و اليوم اشعر ان حياتي و حريتي مهددتان بصورة غير مسبوقه من خارج الكويت و لن اكون مصدر قلق لوطني و لن احرج الاصدقاء و قررت اعتزال العمل السياسي وسيقتصر نشاطي على مهنة المحاماة و العمل الثقافي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 4, 2021

ولم يكشف الدويلة بشكل واضح، عن الجهات التي تلقى منها تهديدات وسبب هذه التهديدات، التي أشار إليها في التغريدات التي لاقت تفاعلاً واسعاً.

ومن غير المؤكد، ما إذا كان الدويلة سيتراجع عن تغريداته الأخيرة لاحقاً، ويدعي أنه غير مسؤول عنها، وأن الجهات المخترقة هي من نشرتها.

وينشط الدويلة عبر موقع ”تويتر“ بطرح ومناقشة قضايا سياسية مختلفة، وكان قد وثَق مؤخراً استقباله أعضاء ”خلية العبدلي“ والمتسترين عليهم الذين تم الإفراج عنهم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالعفو الأميري الخاص.

وفي آذار/مارس الماضي، غادر الدويلة الكويت متجهاً إلى تركيا بسبب ”الملاحقات القضائية ومثوله 15 مرة أمام القضاء في قضايا أمن دولة“.

ووثق الدويلة آنذاك، لحظات مغادرته بمقطع فيديو علق عليه بالقول ”كلمتي الوداعيه إلى الشعب الكويتي وأسأل الله أن يهدي أسرة الحكم للخير ويجنب حضرة صاحب السمو البطانة الفاسدة ويهديه للرشد والفلاح“.

ومع انطلاق جلسات الحوار الوطني بين ممثلين عن الحكومة ومجلس الأمة، والدعوات للعفو عن مدانين بقضايا مختلفة وإقامة مصالحة وطنية، عاد الدويلة إلى الكويت ”استجابةً لدعوة أمير البلاد بالوحدة الوطنية والحوار البنَاء والمصالحة الشاملة“، وفق قوله.