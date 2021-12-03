الإمارات وفرنسا تتفقان على محاربة الإرهاب ومكافحة تمويله وتعزيز جهود السلام والاستقرار

أعلنت دولة الإمارات وفرنسا، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، التزامهما بدعم ”الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي“.

وشدد البلدان، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، على أن ”العمليات السياسية وبناء جسور التواصل من خلال الحوار لا تزال تمثل السبيل الأمثل لتحقيق حلول مستدامة للصراعات والنزاعات“.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على ”تعميق التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف، والتأكيد على أهمية تعزيز قيم السلام، والاعتدال، والتعايش، والتسامح بين الشعوب“.

وأعرب الجانبان، في البيان، عن أملهما بنجاح تنظيم الانتخابات الليبية في الإطار الزمني المتفق عليه، وانسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد البلدان التزامهما بدعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وشددا على أن العمليات السياسية وبناء جسور التواصل من خلال الحوار لا تزال تمثل السبيل الأمثل لتحقيق حلول مستدامة للصراعات والنزاعات.

وتطرق البيان إلى موضوع محادثات البرنامج النووي الإيراني، وأهمية التوصل إلى حل تفاوضي.

ونوه البلدان إلى أهمية الاتفاقيات التي وقعها الجانبان بقيمة تزيد على 15 مليار يورو لتعزيز الشراكة الاستثمارية الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، والتي تستهدف القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، بما في ذلك القطاعات المحددة في البرنامج الاقتصادي ”فرنسا 2030“.

وأكد البيان أهمية ”العمل معًا في التصدي للتهديد العالمي الذي يشكله التغير المناخي، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ قواعد اتفاق باريس والحشد المالي للدول النامية الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي“.

وأكد البيان التزام البلدين بتوجيه الجهود نحو دعم الدول النامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى زيادة الدعم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ”آيرينا“ وللتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بدأ، الجمعة، زيارة إلى دولة الإمارات، زار فيها مقر معرض إكسبو 2020 دبي، وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأجرى الجانبان مباحثات أكدا فيها أهمية العلاقات الإستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وشهد الجانبان بعد اللقاء توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين شركات فرنسية وإماراتية في مجالات متنوعة كالطاقة، والدفاع، والتكنولوجيا، وغيرها.