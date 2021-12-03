محمد بن زايد يستقبل ماكرون في "إكسبو 2020 دبي"

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، جولة خليجية تسعى فرنسا خلالها لبحث أشكال التعاون مع دول الخليج وسبل تعزيزها إضافة لبحث أزمات الشرق الأوسط المختلفة وبيع عقود جديدة خاصة بطائرات رافال إلى الإمارات.

واستقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الفرنسي في معرض إكسبو 2020 دبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ أعرب بن زايد عن سعادته للقاء الرئيس ماكرون في دولة الإمارات، الذي يؤكد الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الصديقين.

وبموازاة اللقاء، وقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، كما وقّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز ”كاراكال“.

وقد أعلن صندوق أبوظبي السيادي مبادلة اليوم الجمعة، أنه اتفق على عقد بأربعة مليارات يورو (4.52 مليار دولار) مع بنك الاستثمار العام الفرنسي بي.بي.آي فرانس.

كما وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع متحف اللوفر في أبوظبي يعير بموجبها متحف اللوفر أربع قطع فنية.

وخلال لقائهما هنأ الرئيس الفرنسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات حكومة وشعبا بمناسبة احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي متمنيا للدولة دوام التقدم والازدهار.

وأعرب ماكرون عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة وواعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين ويدعم مساعي السلام في المنطقة.

كما بحث الجانبان علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنلوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي.. إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حسب وام.

وأكد الجانبان في هذا السياق حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.