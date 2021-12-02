الكويت.. ضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني

ضبطت الجهات المختصة في الكويت 5 متهمين جدد بقضية تمويل ”حزب الله“ اللبناني، التي تم الكشف عن خيوطها الأولى قبل شهر، ليرتفع بذلك عدد المتهمين بهذه القضية إلى 23 متهما لا يزالون خاضعين للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“ قوله ”إنه من الممكن دخول أسماء جديدة في قائمة المتهمين بهذه القضية التي تم تصنيفها كقضية أمن دولة، مشيرة إلى أن المتهمين الجدد أنكروا التهم الموجهة إليهم وأكدوا أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، ولم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه“.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أنه صدر قرار من قاضي التجديد باستمرار حبس 12 شخصا من المضبوطين، حتى 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الخمسة وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى استمرار التحقيقات والتحريات مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين.

وبينت التحقيقات في وقت سابق ”وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في حزب الله اللبناني“.

وكان من بين المتهمين مواطن كويتي يمتلك محل صرافة ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه.

وأشارت مصادر إلى أن أولئك المتهمين الثلاثة خضعوا للتحقيق، حيث جرت تحويلات مالية إلى ”حزب الله“ عبر محل الصرافة الذي يمتلكه المواطن، وأنكروا جميعاً التهمة المسندة إليهم، مؤكدين عدم انتمائهم إلى حزب الله، فأخلت النيابة سبيلهم.

وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات، على خلفية ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا إلى حزب الله، حيث تم في البداية ضبط 4 متهمين بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

وبحسب تقارير سابقة، فقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم حزب الله اللبناني، مؤكدين ”أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها من الدول الأخرى.