في اتصال هاتفي.. أردوغان يهنئ محمد بن زايد باليوم الوطني الخمسين للإمارات

أفادت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، اليوم الأربعاء، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات.

وقالت الوكالة إن الرئيس التركي تمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين، بحسب ”وام“.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للرئيس التركي لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنيًا لتركيا دوام التطور والازدهار والاستقرار، وفق الوكالة الإماراتية.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي كان قد زار تركيا، يوم 24 نوفمبر، في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع أردوغان العلاقات الثنائية، وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتأتي الزيارة بعد اتصال أجراه الرئيس التركي مع ولي عهد أبوظبي، في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

وأكد أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرًا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة، وهو ما تم بالفعل بعدها.

وقال ولي عهد أبوظبي بعد الزيارة إنه أجرى في أنقرة ”مباحثات مثمرة“ مع الرئيس التركي، تركزت حول فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر ”تويتر“ حينها عن تطلعه لفتح ”آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار“.

وأعرب الرئيس التركي، بحسب وكالة أنباء الإمارات، عن ثقته بأن زيارة ولي عهد أبوظبي ”تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة“.