قرقاش: الإمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا ولن تقفل الباب أمام اللبنانيين

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران، وإن أبوظبي ستبقي حلفاءها الخليجيين على علم بمستجدات الأمور.

وأضاف قرقاش للصحفيين في معرض رده على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران: ”كلما كان ذلك أقرب كان أفضل“.

وأشار قرقاش إلى أن ”هناك تقديرا من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج، نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي“، مضيفًا أن أبوظبي لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية.

وكان قرقاش قد التقى، الأسبوع الماضي، علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وذلك خلال زيارة أجراها إلى دولة الإمارات.

وتناول اللقاء بحث العلاقات بين الإمارات وإيران، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء أيضاً بحث العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال كني في تغريدة على تويتر إن ”الجمهورية الإسلامية والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات“.

من جهة أخرى، قال قرقاش في حديثه للصحفيين إن الإمارات لن تمنع اللبنانيين من السفر إليها، وسط خلاف دبلوماسي بين بيروت ودول الخليج.

وقال إن الإمارات ستواصل الدعم الإنساني للبنان، ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيدا من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم.

وكان خلاف دبلوماسي قد حصل بين دول الخليج ولبنان في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن.

وقال قرداحي قبل توليه منصبه الوزاري إن ”جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها“، ما أثار أزمة متصاعدة بين بلاده وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الأزمة، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من الوزير قرداحي ”تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرار المناسب، لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية“.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، من جهته، أن تصريحات الوزير ”لا تمثل وجهة نظر الحكومة اللبنانية“.