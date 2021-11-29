المعارض الكويتي فيصل المسلم يعلن عودته للكويت

أعلن النائب الكويتي السابق فيصل علي المسلم عن عودته إلى دولة الكويت، اليوم الاثنين، وذلك بعد العفو الأميري الصادر عن المدانين في قضية ”اقتحام مجلس الأمة“.

وأكد فيصل المسلم في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عودته، إذ علق ”بعد سنوات من الظلم والإقصاء والشوق، نعود اليوم إلى كويت الخير وشعبها العزيز الأبي“.

وسبق أن تقدم النائب السابق المسلم بالشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على إصداره عفوا خاصا عن مداني المجلس.

وقال في تغريدة قبل أيام، مخاطبا فيها الكويتيين ”الحمدلله الذي ابتلانا فأعاننا وثبتنا وكل التقدير لشعب الكويت ولمن سعى ودعا#شكرا_سمو_الأمير لإيقاف العقوبة“.

وأضاف المعارض الكويتي الذي سبق أن تهجّم على أطراف شاركوا في الحوار الوطني الذي أسفر عنه العفو، وتحديدا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ”يبقى حقنا في رفع الظلم وتصحيح الخطيئة التي وقعت علينا ومنع تكرارها أكبر.. وواجبنا في مواجهة الفساد ورموزه قائم ولن نتخلى عنه (أبدا)“.

وكان المسلم انتقد أطراف الحوار الوطني الذي دعا إليه أمير البلاد لاجتماع ممثلين عن السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة)، إذ قال في تغريدة عند انطلاق جلسات الحوار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ”أرفض أن يكون (زوال ألمي) ثمنه إيذاء الكويت وأهلها وبقاء مرزوق والفاسدين“.

والمسلم أحد المدانين بقضية اقتحام المجلس الذين شملهم العفو الأميري، والذين عادوا جميعا إلى البلاد عقب إصدار العفو عنهم، باستثناء الناشط السياسي عبدالعزيز جار الله الموجود في فرنسا، وهو محكوم في قضية أخرى لم يصدر فيها عفو حتى الآن ليتمكن من العودة إلى البلاد.

وأصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة، وضم المرسومان 35 اسما، نص أحدهما على إعفاء مداني قضية اقتحام المجلس من العقوبة وعددهم 11 شخصا.

كما شمل العفو 24 مدانا بقضية ”خلية العبدلي“ والتستر عليها، وذلك بتخفيض مدة العقوبة للمحكومين بها، حيث أُفرج قبل أيام عن 20 شخصا ممن شملهم هذا العفو.

وتعود أحداث ”واقعة مجلس الأمة“ إلى تشرين الثاني نوفمبر 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب المجلس عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام المجلس، والذين قارب عددهم 70 شخصا، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وكان معظم هؤلاء المعارضين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم عادوا إلى الكويت ونفذوا ”شروطا“ شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.