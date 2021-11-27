قانون جديد للجرائم والعقوبات في الإمارات ضمن 40 تعديلا تشريعيا

قالت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إن قانونا جديدا للجرائم والعقوبات سيسري في يناير/ كانون الثاني، ضمن ما وصفته بأكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن هذا الإصلاح تم عبر تحديث أكثر من 40 قانونا هذا العام.

وأحد التعديلات، الذي يبدو جديدا، هو قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الذي تم اعتماده، والذي سيسري ابتداء من الثاني من يناير/ كانون الثاني، ويهدف القانون إلى توفير حماية أفضل للنساء والموظفين المحليين والسلامة العامة.

وقالت الوكالة الرسمية إن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد ”أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة؛ وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة“.

وتأتي التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانونا، وتهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يلبي تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل“، بحسب وام.

وأشرفت على التغييرات التشريعية فرق مكونة من 540 مختصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية في غضون 5 أشهر، وتم التشاور مع أكثر من 100 شركة خاصة، وفقا لوام.

وتشمل التعديلات ”تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده، مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية“، حسبما ذكرت الوكالة.

ونصت أبرز التعديلات على رفع قيمة التوقيع الرقمي ليوازي الاعتراف به نظيره اليدوي، واستحداث مسار سريع لتقديم طلبات براءة الاختراع، والتوسع في حماية العلامات التجارية لتشمل العلامات ثلاثية الأبعاد والهولوغرام وعلامات الصوت وغيرها.

وشملت أبرز القوانين أيضا عدم انقضاء الدعوى الجزائية بجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بانتهاء مدة الحكم الزمنية، وتشديد العقوبات على من يلحقون الضرر بالأشخاص أو الأموال، وتشديد عقوبة هتك العرض.

وشدد القانون على حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج، وذلك من خلال النص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى عامين في حال عدم الإقرار ببنوة الطفل المولود، وعدم استخراج الأوراق الثبوتية له.. كما تم التشديد في العقوبات في كافة الجرائم، خاصة جرائم هتك العرض إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 عاما، أو كان لا يعتد بإرادته لأي سبب كان.

ومن أهم الأحكام التي استحدثها قانون الجرائم والعقوبات سريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة، أو شارك في هذه الجريمة.

أما بالنسبة لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن القانون يعد من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.