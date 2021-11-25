الكويت.. تدريبات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة تثير حفيظة النواب

أثار وجود قوات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لإقامة تدريبات ميدانية مشتركة مع حرس المجلس، حفيظة عدد من النواب الذين استنكروا وجود هذه القوات داخل مؤسسة تضم ممثلين عن الأمة.

ووثقت حسابات إخبارية صور الآليات العسكرية من داخل أسوار المجلس، لإقامة تدريبات مشتركة بين قوات الحرس الوطني والحرس الأميري وحرس مجلس الأمة، لتكوين قاعدة مشتركة من الخبرات ورفع كفاءة وقدرات العسكريين، ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات التي تقام بمجلس الأمة وزيارات كبار الشخصيات.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت في تصريح صحفي: ”إن التدريب جاء بناء على طلب من الحرس الوطني والحرس الأميري بعمل مسرح عمليات يحاكي الواقع داخل مجلس الأمة لإجراء هذا التدريب“.

وأوضح اللواء الوقيت أن ”اختيار مبنى مجلس الأمة لإجراء التدريب أمر طبيعي، إذ إن الفعاليات التي يفترض تأمينها ستقام في المبنى نفسه“.

واستنكر أعضاء في مجلس الأمة هذه التدريبات، حيث اعتبرها النائب عبد الكريم الكندري أمرا ”غير لائق“، مشيرا إلى رمزية البرلمان بالنسبة للكويتيين، قائلا: ”تواجد الآليات العسكرية والقيام بالتدريبات الميدانية داخل أسوار مجلس الأمة أمر غير لائق ومستنكر فهناك رمزية لهذه المؤسسة الشعبية لايمكن الاستمرار بتشويهها بعد ما طالها أثناء استخدام الأمن لعقد الجلسات“.

وقال النائب شعيب المويزري، إن إقامة تدريبات ”ليس مبررا“ لتواجد آليات عسكرية داخل بيت الشعب، معتبرا ذلك ”عدم احترام للدستور والشعب، وبأنه رسالة واضحة للمرحلة القادمة“، مضيفا ”سيظهر لكم رئيس مجلس الأمه ويقول ”بطلب مني ”“.

وتفاعل كويتيون مع إقامة التدريبات مبدين ردود فعل متباينة، ومنهم المحامي أنور الطبطبائي الذي أبدى استغرابه من مكان إقامة هذه التدريبات، حيث قال ”“ حبكت “ تدريبات عسكرية مشتركة في مبنى #مجلس_الأمة !!!“.

في حين رأى الناشط السياسي عبدالعزيز سلطان أن إقامة هذه التدريبات هو ”أمر طبيعي“ لتأمين المؤسسة التشريعية ورئيس المجلس والأعضاء والوزراء من ”عمليات إرهابيه أو إجرام أو خيانة“.

وتواجد خلال هذه التدريبات ممثلون عن وزارة الداخلية الكويتية، وتضمنت التمارين سيناريوهات لحماية الشخصيات من أي عمليات إرهابية، والتدابير المطلوب اتخاذها في مثل هذه الحالات.

وتنص المادة 118 من الدستور الكويتي على أن حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.