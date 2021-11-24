محمد بن زايد بعد لقائه أردوغان: أجرينا مباحثات مثمرة

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إنه أجرى اليوم الأربعاء في أنقرة ”مباحثات مثمرة“ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركزت حول فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ودون ولي عهد أبوظبي عبر حسابه في ”تويتر“: ”التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار“.

التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار. pic.twitter.com/ZkPFo3AQLj — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 24, 2021

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع أردوغان في أنقرة اليوم الأربعاء ”العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك“ بين البلدين بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن الجانبين بحثا أيضا ”مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين“.

وأعرب الرئيس التركي، حسب وكالة أنباء الإمارات، عن ثقته بأن زيارة ولي عهد أبوظبي ”تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة“.

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد ”عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان“.

وأشارت ”وام“ إلى أن ولي عهد أبوظبي استعرض مع الرئيس التركي فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق ”أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة“، حسب ”وام“.

ووصل ولي عهد أبوظبي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستقبال الرسمي لولي عهد أبوظبي في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

كانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية الأربعاء، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.