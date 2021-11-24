وزير الخارجية التركي يزور أبوظبي الشهر المقبل

يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب وكالة ”الأناضول“ التركية.

وأدلى تشاووش أوغلو بتصريحات، اليوم الأربعاء، خلال مراسم توقيع اتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حضره ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد تشاووش أوغلو بأن البلدين عقدا اجتماعا مثمرا للغاية، مضيفا أنه سيزور أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

وتأتي الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، تلبيةً لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستقبال الرسمي لولي عهد أبوظبي في القصر الرئاسي بأنقرة، حيث عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس أردوغان في أنقرة ”العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك“ بين البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أن الجانبين بحثا أيضا ”مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين“.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد ”عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس أردوغان“.

وأشارت ”وام“ إلى أن ولي عهد أبوظبي استعرض مع الرئيس التركي فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق ”أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء، والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة“، حسب ”وام“.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي، حسب الوكالة الرسمية، عن ثقته بأن زيارة ولي عهد أبوظبي ”تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة“.

وتأتي الزيارة بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في آب أغسطس الماضي.

وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة.