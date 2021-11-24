محمد بن زايد يبحث مع أردوغان فتح آفاق جديدة للتعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الأربعاء ”العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك“ بين البلدين بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن الجانبين بحثا أيضا ”مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين“.

وأعرب الرئيس التركي، حسب وكالة أنباء الإمارات، عن ثقته بأن زيارة ولي عهد أبوظبي ”تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة“.

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد ”عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان“.

وأشارت ”وام“ إلى أن ولي عهد أبوظبي استعرض مع الرئيس التركي فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق ”أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة“، حسب ”وام“.

ووصل ولي عهد أبوظبي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستقبال الرسمي لولي عهد أبوظبي في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

كانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية الأربعاء، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتأتي الزيارة بعد اتصال أجراه الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.