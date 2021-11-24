محمد بن زايد يصل تركيا في أول زيارة منذ 10 سنوات

وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستقبال الرسمي لولي عهد أبوظبي في القصر الرئاسي بأنقرة، حيث عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

كانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية قالت أمس الثلاثاء إن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية لأربعاء، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الوكالة إن بن زايد سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وكانت آخر زيارة لبن زايد إلى تركيا في فبراير 2012.

وتأتي الزيارة بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى إجراء نقاشات مهمة حول الاستثمارات الإماراتية في تركيا، مبينا أن لدى الإماراتيين خططا استثمارية جادة للغاية، مبديا أمله أن تطلق الإمارات استثمارات جادة في تركيا.