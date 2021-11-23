سرقة برج مراقبة من معسكر للجيش الأمريكي في الكويت

تعرَض برج مراقبة في معسكر للجيش الأمريكي في الكويت، يوم الثلاثاء، للسرقة من قبل مجهولين، تمكنوا من تنفيذ عملية السرقة مستغلين عدم وجود كاميرات مراقبة قرب المعسكر لتنفيذ عمليتهم والفرار من المكان.

واكتشف ضباط الجيش الأمريكي عملية سرقة البرج البالغ ارتفاعه 13 مترا، أثناء تفقدهم للمعسكر الواقع في منطقة الإديرع، وقاموا بتقديم بلاغ لمباشرة الجهات الأمنية عمليات البحث والتحري لضبط السارقين.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية نقلاً عن مصادر أمنية، إن رجال مباحث الجهراء يكثفون تحرياتهم لضبط سارقي برج المراقبة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، بعد أن تم تكليفهم بالبحث والتحري لكشف ملابسات القضية التي تم تسجيلها قضية جناية.

وأوضحت المصار الأمنية أن البرج المسروق إضافة إلى آليات ومعدات عسكرية تابعة للمعسكر تم نقلها مؤخراً إلى جانب المعسكر من منطقة مناورات تمرين رماية الخليج 2021.

وانطلقت فعاليات تمرين رماية الخليج 2021، في مجمع ميادين الإديرع، في الفترة الممتدة ما بين 7 و18 من الشهر الجاري، بمشاركة القوات البرية الكويتية ووحدات من القوات البرية الملكية السعودية، بالإضافة إلى قوة ”سبارتن“ من القوات البرية الأمريكية.

وأقيم هذا التمرين بقصد تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك بين القوات العسكرية الكويتية والسعودية والأمريكية، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين.

وتم تنفيذ عدد من التكتيكات العسكرية خلال التمرين، والتدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية المباشرة وغير المباشرة، وتحسين التوافق والتنسيق بين المعدات العسكرية.

وتعتبر العلاقة الأمريكية- الكويتية من العلاقات الوطيدة والمتينة في مختلف المجالات، ومرت العلاقة بينهما بمحطات كثيرة أبرزها مرحلة الغزو العراقي للكويت، حيث ساهمت قوات أمريكية في تحرير البلاد بعد الغزو العراقي في تسعينيات القرن الماضي.

ويوجد في الكويت عدة قواعد عسكرية أمريكية، منها معسكر (عريفجان) الواقع في الصحراء، ويتواجد فيه آلاف الجنود الأمريكان، ويضم قاعدة لمشاة الفرقة الثالثة، إضافة إلى وجود عدة معسكرات أخرى منها معسكر الدوحة غرب العاصمة الكويتية، وقاعدتَي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين.