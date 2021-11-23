الإمارات وتركيا تبحثان تبادل الخبرات البرلمانية في المحافل الدولية

بحث نائب رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، محمد عيسى الكشف، مع عثمان أوران، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية في المجلس الوطني الكبير لتركيا، تبادل الخبرات والمعلومات البرلمانية بين الجانبين خلال المحافل الدولية والإقليمية.

وأشار الكشف لدى لقائه أوران، اليوم الثلاثاء في دبي، إلى ”الدور الذي تقوم به البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وشدد الكشف على ”أهمية زيادة التعاون بين لجنتي الصداقة في المجلس الوطني الاتحادي والبرلماني التركي“، موضحا أنه ”جرى خلال اللقاء بحث تبادل الخبرات والمعلومات البرلمانية بين الجانبين خلال المحافل الدولية والإقليمية“.

في المقابل، أكد أوران ”حرص مجلس النواب التركي على التواصل الدائم مع المجلس الوطني الاتحادي من خلال عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات بين لجنتي الصداقة بين المجلسين وأهمية تبادل الخبرات على جميع المستويات خاصة البرلمانية“.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، غدا الأربعاء، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى إجراء نقاشات مهمة حول الاستثمارات الإماراتية في تركيا، مبينا أن لدى الإماراتيين خططا استثمارية جادة للغاية، مبديا أمله في أن تطلق الإمارات استثمارات جادة في تركيا.