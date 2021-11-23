محمد بن زايد يزور تركيا تلبية لدعوة من أردوغان

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية غدا الأربعاء، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الوكالة إن بن زايد سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وكانت آخر زيارة لبن زايد إلى تركيا في فبراير 2012.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى إجراء نقاشات مهمة حول الاستثمارات الإماراتية في تركيا، مبينا أن لدى الإماراتيين خططا استثمارية جادة للغاية، مبديا أمله أن تطلق الإمارات استثمارات جادة في تركيا.

وبشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، قال أردوغان ”إن هناك تقلبا في العلاقات بين الدول، وقد حصل ذلك بالفعل، فقبل بضعة أشهر عقدت الاستخبارات التركية اجتماعات مع أبو ظبي، وهذه الاجتماعات أوصلت علاقاتنا إلى مرحلة معينة، وفي الفترة المقبلة قد نعقد لقاءات مع الشيخ محمد بن زايد، وبعد اجتماع اليوم نأمل أن نلتقي، لأننا نهتم بالأطراف المحورية في المنطقة لتتحدث معا وتحل مشاكلها. هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة إلي“.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، بحث الجانبان خلال اللقاء ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين“.

وقالت الوكالة إن طحنون بن زايد ”نقل للرئيس التركي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما حمّله أردوغان تحياته وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والعافية“.