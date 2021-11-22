البحرين تعلن إحباط عمليات إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات إيرانية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الإثنين، أنها ألقت القبض على ”عناصر إرهابية“ شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر: ”في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني .. المباحث والأدلة الجنائية: القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي“.

في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ..

المباحث والأدلة الجنائية: القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الامن والسلم الاهلي .. يتبع — Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 22, 2021

وأضافت في تغريدة ثانية: ”وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران“.

وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 22, 2021

يذكر أن ضبط الخلية يأتي بعد يومين من زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى البحرين، والتي تعهد خلالها بأن بلاده ملتزمة بمواجهة إيران.

وسعى أوستن، خلال الزيارة للبحرين، إلى طمأنة الحلفاء في الشرق الأوسط بأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالمنطقة على الرغم من أن واشنطن تحول اهتمامها بشكل متزايد نحو مواجهة الصين.

ولم يتضح مدى تأثير كلمة أوستن على الحلفاء في الشرق الأوسط، لأنه لا يدعمها أي إعلان عن عمليات نشر أخرى أو مبيعات أسلحة جديدة في المنطقة.