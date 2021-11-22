قطر وسلطنة عمان توقعان 6 اتفاقات تعاون

قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، شهدا توقيع 6 اتفاقات تعاون في المجالات العسكرية والمالية والسياحة والموانئ، وذلك خلال زيارة يقوم بها السلطان العماني إلى الدوحة تستمر ليومين.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية عن حجم تلك الاتفاقات.

ووصل سلطان عمان هيثم بن طارق في وقت سابق اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث كان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني، إذ توجها إلى الديوان الأميري.

وهذه ثاني زيارة خارجية للسلطان هيثم منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الأول 2020، وكانت أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية في الـ11 من يوليو/تموز الماضي.

وجاءت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكان في استقباله في المطار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي اليوم الأول للزيارة، استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود السلطان هيثم بن طارق في قصر نيوم، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها ”استعراض العلاقات، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات“، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ”واس“.