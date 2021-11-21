ظهور أمير الكويت بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي

ظهر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من داخل دار يمامة، مقر وديوان الأمير، وهو بصحة جيدة، وذلك بعد شائعات تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، حول تدهور وضعه الصحي، في ظل غياب تعليق رسمي من الديوان الأميري بشأنها.

وظهر الشيخ نواف، الذي تولى إمارة البلاد قبل نحو عام، خلال استقباله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مبتسماً وبصحة جيدة أثناء تبادله أطراف الحديث مع ولي العهد، دون أن تظهر عليه علامات تشير إلى تأزم وضعه الصحي وفق ما أشيع منذ أيام.

وراجت معلومات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة الأمير، تحدثت عن ”تراجع في وضعه الصحي“، لتثير هذه المعلومات قلق الكويتيين حول وضع أميرهم، طالبوا على إثرها بإصدار بيان رسمي حول حقيقة هذه الشائعات.

وتزامنت هذه الشائعات مع طلب الأمير قبل أسبوع الاستعانة بولي عهده لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له، بصفة مؤقتة، عقب يوم من قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

«أمير العفو» الشيخ نواف الأحمد حفظه الله مستقبلاً سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليوم. pic.twitter.com/ttsiQmCIST — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 21, 2021

وشكَل ظهور الأمير رسالة اطمئنان لمواطنيه، الذين خصصوا حديثهم وتغريداتهم للدعاء له، والتحذير من تداول الشائعات والمطالبة بمحاسبة من يدلي بمعلومات غير صحيحة بشأن صحة الأمير.

وتولَى الشيخ نواف البالغ من العمر 84 عاما، إمارة البلاد بعد وفاة شقيقه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أيلول/سبتمبر 2020، الذي حكم البلاد نحو 14 عاما.

وسبق أن خضع الشيخ نواف لعدة عمليات جراحية، ورحلات علاج داخل وخارج الكويت، فضلاً عن تردده إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج.

ويتسم نظام الحكم في الكويت بأنه نظام ”أميري ديمقراطي“ وفقاً للدستور الذي تم إقراره عام 1962 الذي يقول بالمادة الرابعة منه إن الكويت ”إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح“، وإن ”نظام الحكم ديمقراطي، وتكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعًا“، حسب المادة السادسة.