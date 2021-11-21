السعودية والإمارات ترحبان بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان

رحبت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية ”أعربت عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية“.

وجددت الخارجية السعودية، التأكيد على ”ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان“، بحسب ”واس“.

بدورها رحبت دولة الإمارات بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، متمنية ”التوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان وازدهاره“، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

الإمارات ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في #السودان#وام https://t.co/cA1fAIrKPR — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 21, 2021

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أكد ”ثقة دولة الإمارات بقدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية“.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى ”حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع جمهورية السودان ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين“، مؤكدة ”دعم الإمارات للسودان ووقوفها إلى جانب شعبه من أجل تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار والتنمية“.

وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الاتفاق السياسي، الذي وقعه مع حمدوك، يؤسس تأسيسا حقيقيا لاستكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية.

وقال البرهان في كلمة عقب توقيع الاتفاق السياسي في القصر الجمهوري: ”اليوم أسسنا تأسيسا حقيقيا للفترة الانتقالية كما تخيلها الشعب السوداني في بداية التحول“، لافتا إلى أن ”هذا الاتفاق هو واحد من خطوط الدفاع عن الثورة“، وفق تعبيره.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أن ”الدكتور حمدوك ظل دائما محل ثقة وتقدير واحترام“، لافتا إلى ”حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على الفترة الانتقالية“.