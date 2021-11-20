وزير خارجية البحرين: على لبنان إثبات أن حزب الله يمكنه تغيير سلوكه‎‎

قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، اليوم السبت، إن على لبنان إثبات أن جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران يمكنها ”تغيير سلوكها“ لرأب الصدع مع دول الخليج العربية.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية مع دول الخليج؛ جراء تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، انتقد فيها التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأثارت تصريحات لجورج قرداحي، قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية، قال فيها، إن ”جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران، تدافع عن نفسها“، أزمة متصاعدة بين بلاده، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الأزمة، طلب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي من الوزير قرداحي ”تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرار المناسب، لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية“.

وقال ميقاتي في خطاب عام حينذاك: ”أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره، وتقدير الظروف، واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه“، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات الوزير ”لا تمثل وجهة نظر الحكومة اللبنانية“.

لكن جورج قرداحي، أكد لاحقا أن ”استقالته من الحكومة غير واردة“.

وطالب نواب وسياسيون لبنانيون، رئيس الحكومة اللبنانية، باتخاذ موقف عاجل بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو استقالة الحكومة؛ لتفادي أزمة متصاعدة مع دول الخليج.

وعلى إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، طلبت السعودية، والبحرين، والكويت، من سفراء لبنان لديها، مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، كما سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت؛ تضامنا مع السعودية.

واستدعت الحكومة اليمنية سفيرها لدى لبنان، عبدالله الدعيس؛ وذلك للتشاور حول التصريحات ”المستهجنة“ من وزير الإعلام اللبناني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية دعت، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ”المغادرة فورا“.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليا، مكررا دعوة الطبقة السياسية، إلى إنهاء هيمنة جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وقال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، لقناة فرانس 24 التلفزيونية: ”لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية“.