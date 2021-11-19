وزير الداخلية الإماراتي يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الأمني

بحث الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الإماراتي، مع نظيره التركي سليمان صويلو تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع برلمانات البحر الأبيض المتوسط، في العاصمة الإيطالية روما.

وقال وزير الداخلية الإماراتي، يوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في موقع“ تويتر“: ”سررت في روما بلقاء، معالي سليمان صويلو، وزير الداخلية بجمهورية تركيا الصديقة، على هامش اجتماع برلمانات البحر الابيض المتوسط، وناقشنا آفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين في دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة لما فيه خير المجتمعات كافة“.

سررت في روما بلقاء معالي سليمان صويلو وزير الداخلية بجمهورية تركيا الصديقة، على هامش اجتماع برلمانات البحر الابيض المتوسط وناقشنا آفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين في دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة لما فيه خير المجتمعات كافة pic.twitter.com/1KfoNGGK8e — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) November 19, 2021

من ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان نشرته، على موقعها الإلكتروني أنه ”بمناسبة توزيع جوائز الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الأورومتوسطية 2021، التقى الوزير صويلو، بنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان“.

وأوضح البيان أن الوزيرين ”تناولا خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Sn. Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi pic.twitter.com/D0PM4GAbCS — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 18, 2021

وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات وتركيا تطورا لافتا في الفترة الأخيرة.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال مسؤولان تركيان إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور تركيا ربما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أحد المسؤولين التركيين لوكالة ”رويترز ”إن أردوغان والشيخ محمد بن زايد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

وقال المسؤول الثاني للوكالة إن الزيارة ”تطور مهم لتحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف التوتر“ لكنه أضاف أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

وكانت آخر زيارة للشيخ محمد بن زايد إلى تركيا في فبراير/ شباط 2012.

وتأتي الزيارة المرتقبة، بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة.