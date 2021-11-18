مسلم البراك يدعو إلى توحيد المعارضة الكويتية

دعا النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك، خلال كلمة ألقاها، مساء يوم الخميس، من أمام ديوانه، خلال استقبال مهنئيه بالعودة من تركيا، إلى توحيد صفوف المعارضة ونبذ الخلافات.

وتحدث البراك إلى جموع المهنئين الذين توافدوا إلى ديوانه في منطقة الأندلس في الفروانية، لتهنئته بالعودة إلى بلاده عقب غياب، والاستماع إلى خطابه الأول الذي شكر خلاله أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي منحه ومعارضين آخرين عفوا، لتطوى صفحة أشهر قضية سياسية في البلاد.

#مسلم_البراك: توحيد المعارضة أمر أصبح مطلوب يجب ان نتعامل مع الفعل وليس ردود الأفعال إذا أردنا تنمية البلد#ابتسمت_الكويت_اليوم#ضمير_الامه#الاربعاء_الابيض pic.twitter.com/FsT4vPMFep — ترند (@Trendnews) November 18, 2021



وأشار البراك، السياسي البارز، الذي يحظى بشعبية واسعة بين أنصاره ومؤيديه الذين يلقبونه بـ ”ضمير الأمة“، في كلمته التي غطتها وسائل إعلام محلية ”إلى تطلعاته بشأن المرحلة المقبلة في البلاد“.

وقال البراك ”إن توحيد المعارضة على أسس وطنية واضحة أصبح مطلوبا، وأقول لإخواني بالمعارضة باسم الشعب الكويتي نمد يدنا للجميع ولا وقت للاختلاف، ومن المفترض أن نكتب أهدافنا بالقلم والمسطرة ونحددها، ونرسم رؤية واستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق الأهداف“.

#مسلم_البراك: الشعب الكويتي استطاع ان يفعل في 5 ديسمبر الماضي بالصوت الواحد أكثر مما فعله بالاربع الاصوات. أقول للمعارضة مو وقت اختلاف ونمد ايدنا للجميع#ابتسمت_الكويت_اليوم#ضمير_الامه#الاربعاء_الابيض pic.twitter.com/maclXtgGaH — ترند (@Trendnews) November 18, 2021



وأضاف: ”نسعى كمعارضين لتوحيد رؤى المعارضة.. وكل موقف لهذا الشعب الوفي يحملني ديونا ويقيدني بعنقي وأتمنى أن يأتي اليوم على هذا الوطن بلا فساد“.

وشدد البراك على ضرورة التوعية بالوحدة الوطنية، قائلا: ”أوصيكم بالكويت خيرا ومن يريد شق هذه الوحدة قولوا له لا“، مشيرا إلى قيمة الوحدة التي عاشها الكويتيون خلال فترة الغزو العراقي.

وأشار إلى ثباته على مبادئه واستمراره في المطالبة بمضامين الدستور، وهي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، داعيا إلى توحيد الصفوف لمكافحة الفساد.



وعاد البراك و4 كويتيين آخرين مدانين بقضية ”اقتحام مجلس الأمة“ الشهيرة، وهم (النائب السابق خالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر المطيري، ومحمد البليهيس) إلى بلدهم، يوم الأربعاء، عقب أن شملهم العفو الأميري الخاص.

وتقدم البراك فور وصوله الكويت، بالشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وعبر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن.

وقبل 3 أيام، عاد النواب السابقون جمعان الحربش، وسالم النملان، ومبارك الوعلان، المدانون في القضية ذاتها والذين شملهم العفو كذلك، كما وصل الثلاثاء الناشط السياسي عبدالعزيز المنيس، المدان في القضية نفسها أيضا.

مسلم البراك: رسالتي للمعارضة اليوم ليس وقت للاختلاف أقول للفاسدين باسم الأمة والشعب اني لا أجيد إلا صهيل الخيل – طوال مسيرتي وأنا أواجه الفساد من السجن إلى المنفى #مسلم_البراك_رفيجنا_اللي_نعرفه#ضمير_الامه #خالد_الطاحوس #مسلم_البراك #الحمدان pic.twitter.com/3M1nK1J2UU — جريدتكم (@ImeGrop) November 18, 2021



وكان البراك وبقية المعارضين المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة التي يمر عليها اليوم عقد من الزمن، قد غادروا البلاد قبل 3 أعوام ونصف العام، حيث توجهوا إلى تركيا ودول أخرى، عقب أن صدرت أحكام بسجنهم على خلفية القضية.