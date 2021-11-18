أخبار

مسلم البراك يدعو إلى توحيد المعارضة الكويتية
تاريخ النشر: 18 نوفمبر 2021 20:04 GMT
تاريخ التحديث: 18 نوفمبر 2021 21:30 GMT

مسلم البراك يدعو إلى توحيد المعارضة الكويتية

دعا النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك، خلال كلمة ألقاها، مساء يوم الخميس، من أمام ديوانه، خلال استقبال مهنئيه بالعودة من تركيا، إلى توحيد صفوف المعارضة

+A -A
المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

دعا النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك، خلال كلمة ألقاها، مساء يوم الخميس، من أمام ديوانه، خلال استقبال مهنئيه بالعودة من تركيا، إلى توحيد صفوف المعارضة ونبذ الخلافات.

وتحدث البراك إلى جموع المهنئين الذين توافدوا إلى ديوانه في منطقة الأندلس في الفروانية، لتهنئته بالعودة إلى بلاده عقب غياب، والاستماع إلى خطابه الأول الذي شكر خلاله أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي منحه ومعارضين آخرين عفوا، لتطوى صفحة أشهر قضية سياسية في البلاد.

 


وأشار البراك، السياسي البارز، الذي يحظى بشعبية واسعة بين أنصاره ومؤيديه الذين يلقبونه بـ ”ضمير الأمة“، في كلمته التي غطتها وسائل إعلام محلية ”إلى تطلعاته بشأن المرحلة المقبلة في البلاد“.

وقال البراك ”إن توحيد المعارضة على أسس وطنية واضحة أصبح مطلوبا، وأقول لإخواني بالمعارضة باسم الشعب الكويتي نمد يدنا للجميع ولا وقت للاختلاف، ومن المفترض أن نكتب أهدافنا بالقلم والمسطرة ونحددها، ونرسم رؤية واستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق الأهداف“.

 


وأضاف: ”نسعى كمعارضين لتوحيد رؤى المعارضة.. وكل موقف لهذا الشعب الوفي يحملني ديونا ويقيدني بعنقي وأتمنى أن يأتي اليوم على هذا الوطن بلا فساد“.

وشدد البراك على ضرورة التوعية بالوحدة الوطنية، قائلا: ”أوصيكم بالكويت خيرا ومن يريد شق هذه الوحدة قولوا له لا“، مشيرا إلى قيمة الوحدة التي عاشها الكويتيون خلال فترة الغزو العراقي.

وأشار إلى ثباته على مبادئه واستمراره في المطالبة بمضامين الدستور، وهي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، داعيا إلى توحيد الصفوف لمكافحة الفساد.

 


وعاد البراك و4 كويتيين آخرين مدانين بقضية ”اقتحام مجلس الأمة“ الشهيرة، وهم (النائب السابق خالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر المطيري، ومحمد البليهيس) إلى بلدهم، يوم الأربعاء، عقب أن شملهم العفو الأميري الخاص.

وتقدم البراك فور وصوله الكويت، بالشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وعبر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن.

وقبل 3 أيام، عاد النواب السابقون جمعان الحربش، وسالم النملان، ومبارك الوعلان، المدانون في القضية ذاتها والذين شملهم العفو كذلك، كما وصل الثلاثاء الناشط السياسي عبدالعزيز المنيس، المدان في القضية نفسها أيضا.

 


وكان البراك وبقية المعارضين المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة التي يمر عليها اليوم عقد من الزمن، قد غادروا البلاد قبل 3 أعوام ونصف العام، حيث توجهوا إلى تركيا ودول أخرى، عقب أن صدرت أحكام بسجنهم على خلفية القضية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play