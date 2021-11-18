الكويت.. الكشف عن تطورات جديدة في قضية تمويل "حزب الله"

كشفت التحقيقات الكويتية المتواصلة مع متهمي قضية تمويل ”حزب الله“ اللبناني، التي ظهرت للإعلام قبل نحو أسبوعين، عن تفاصيل جديدة تشير إلى ”وجود اتصالات مباشرة بين بعض المتهمين المحبوسين وقيادات في الحزب اللبناني“.

وتم الكشف عن هذه التفاصيل تزامناً مع إحالة عدد من المتهمين الذين تم القبض عليهم سابقاً إلى السجن المركزي، وحجز آخرين بأمر النيابة العامة، وإخلاء سبيل متهمين بكفالة مالية، في الوقت الذي ما زالت فيه القضية قيد التحقيقات.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية إن ”تحريات المباحث المتواصلة في القضية أكدت وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في حزب الله اللبناني، ولا تزال التحقيقات مستمرة“.

وفي سياق التحقيقات والتهم بالقضية التي لم يصدر بشأنها بيان رسمي حتى الآن، أوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين 3 تهم أمن دولة، وهي ”الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر“.

وبلغ عدد المتهمين المحبوسين حتى الآن 18 شخصاً، أحيل 12 شخصا منهم اليوم إلى السجن المركزي بعد أن رفض قاضي التجديد إخلاء سبيلهم بعد عرضهم عليه وفق المدة القانونية للحجز، فيما أمرت النيابة العامة باستمرار حجز 6 متهمين آخرين.

كما أخلت النيابة في وقت لاحق سبيل 3 متهمين جدد في القضية، وهم مواطن يمتلك محل صرافة ووافدان (سوري ومصري) يعملان لديه، مع كفالة 5 آلاف دينار لكل منهم (أكثر من 16 ألف دولار).

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الثلاثة خضعوا للتحقيق، حيث جرت تحويلات مالية إلى ”حزب الله“ عبر محل الصرافة الذي يمتلكه المواطن، وأنكروا جميعاً التهمة المسندة إليهم، مؤكدين عدم انتمائهم إلى حزب الله، فأخلت النيابة سبيلهم.

وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات، على خلفية ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا إلى حزب الله، حيث تم في البداية ضبط 4 متهمين بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

وبحسب ”القبس“، فقد ”أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا بأنهم لا يدعمون حزب الله، مؤكدين ”أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره“.