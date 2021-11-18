بيان خليجي أمريكي: سياسات إيران العدوانية تزعزع استقرار المنطقة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وجه بيان خليجي أمريكي مشترك، الأربعاء، تحذيرا مشتركا إلى إيران، متهما إياها بـ“التسبب في أزمة نووية“ وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيرة.

وقالت دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عقدته في الرياض مجموعة العمل التابعة للطرفين حول إيران، إن ”جميع المشاركين حضوا الحكومة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الدبلوماسية“ المتمثلة بالمفاوضات المقرر استئنافها في فيينا قريبا والرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، ”للحؤول دون اندلاع نزاع وأزمة“.

وأعرب البيان عن الأسف لأن ”إيران خطت خطوات لا تلبي أي احتياجات مدنية، لكنها قد تكون مهمة لبرنامج أسلحة نووية“.

ومن المقرر أن تستأنف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في فيينا، المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران والدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأتاح اتفاق فيينا رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

ورداً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ“انتهاك“ الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها ”تعويضية“ بعد الانسحاب الأمريكي.

وقامت إيران اعتبارا من مطلع العام الحالي، بتقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفعت مستويات تخصيب اليورانيوم، بداية إلى 20%، ولاحقاً إلى 60%.

وشجب البيان الخليجي الأمريكي المشترك ”السياسات العدوانية والخطيرة“ التي تمارسها طهران، بما في ذلك ”النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطورة“ وللطائرات المسيرة.

كما حذر البيان من أن ”دعم إيران لمليشيات مسلحة في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية يشكلان تهديدا واضحاً للأمن والاستقرار“.

وأشار البيان إلى ”فوائد تحسين إيران علاقاتها مع جيرانها، وبتلك التي ستتأتى من رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها إذا ما نجحت مفاوضات فيينا“.

لكن البيان المشترك حذر من أن ”هذه الجهود الدبلوماسية ستفشل إذا ما استمرت إيران في التسبب بأزمة نووية“.