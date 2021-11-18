سقوط المعارض الكويتي مسلم البراك وتعرضه لإعياء وسط تزاحم المهنئين بعودته (فيديو)

تعرض النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك، لحالة إعياء، عقب سقوطه إثر التزاحم الكثيف للمتواجدين عند ديوانه في منطقة الأندلس بمحافظة الفروانية، الذين توجهوا قبل ساعات من وصوله إلى هناك استعدادا لاستقباله.

ووثق المتواجدون في ديوان البراك، لحظة سقوط النائب السابق وسط الحشود الغفيرة، وفقدانه الوعي نتيجة تدافع المتواجدين.

وسادت حالة من الفوضى والقلق على البراك من قبل الأشخاص الذين كانوا بالقرب منه، حيث طالبوا المتواجدين بإفساح المجال من حوله ليتمكن من استعادة وعيه وتخفيف الضغط من حوله، حيث بدا متعبا وهو جالس على الأرض.

وتعذر على البراك إلقاء كلمة لمستقبليه، حيث أعلن منظمو الحفل خروجه من الديوان على أن يتواجد، الخميس، لاستقبال مهنئيه.

ووصل البراك إلى ديوانه، مساء الأربعاء، حيث كان في استقباله أعداد كبيرة من المهنئين الذين بدأوا بالتوافد منذ إقلاع طائرته من إسطنبول، حيث وثقت صور متداولة تزاحم سيارات المهنئين في الشوارع المحيطة بديوانه.

وعاد البراك و4 كويتيين آخرين مدانين بقضية ”اقتحام مجلس الأمة“ الشهيرة، إلى بلدهم، عقب أن شملهم العفو الأميري الخاص، حيث تم توثيق رحلة عودتهم منذ توجههم إلى مطار إسطنبول حتى وصولهم أرض الكويت.

وكان برفقة البراك، النائب السابق خالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر المطيري، ومحمد البليهيس، الذين غادروا البلاد قبل أكثر من 3 أعوام، بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم إثر إدانتهم بقضية اقتحام مجلس الأمة التي يمر عليها اليوم عقد من الزمن.

وتقدَم البراك فور وصوله الكويت، بالشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وعبَر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن.

وأصدر الشيخ نواف، الأسبوع الماضي، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة، وضم المرسومان 35 اسما، نص أحدهما على إعفاء مداني قضية اقتحام المجلس من العقوبة وعددهم 11 شخصا.

وقبل يومين، عاد النواب السابقون جمعان الحربش، وسالم النملان، ومبارك الوعلان، المدانون في القضية ذاتها والذين شملهم العفو كذلك، كما وصل الثلاثاء الناشط السياسي عبدالعزيز المنيس، المدان في القضية ذاتها.

وتعود أحداث ”واقعة مجلس الأمة“ إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب، المجلس، عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء سابقا الشيخ ناصر المحمد الصباح.