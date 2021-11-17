مسلم البراك فور عودته إلى الكويت: شكرا أمير البلاد

تقدم النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك بالشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في أول تصريح إعلامي له عقب وصوله إلى الكويت قادماً من تركيا، بعد أن شمله ومعارضين آخرين العفو الأميري الخاص الصادر مؤخراً.

وقال البراك في تصريح لصحيفة ”جريدتكم“ المحلية التي رافق مراسلها المعارضين من مطار إسطنبول: ”نسأل الله أن يحفظ أمير البلاد الناسك العابد ويديم عليه الصحة ويرزقه طول العمر“، معبراً عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن عقب غياب دام أكثر من 3 أعوام.



وأضاف البراك، أحد أبرز أعضاء حركة العمل الشعبي (حشد) المعارضة، ”أنه وبفضل الله ودعاء الكويتيين ومشاعرهم ورعايتهم استطاعوا تجاوز سنين الغربة التي قضوها في إسطنبول“.

وتمنى البراك، في معرض حديثه عن اعتزازه بالشعب الكويتي، ”أن يتم في قادم الأيام التوجُه لبناء الكويت“، وتحقيق أماني مواطنيه الذين وصفهم ”بالشعب الكريم“، مشيراً إلى توحدهم في أحداث بارزة مرت عليهم، ومنها الغزو العراقي.



وفي أول تغريدة له بعد وصوله الكويت، نشر البراك صورته من داخل الطائرة عبر حسابه في ”تويتر“، مرفقاً إياها بعبارة ”هُنا الكويت التي تعرفني وأعرفها“.

ووصل البراك و4 كويتيين آخرين مدانين بقضية ”اقتحام مجلس الأمة“ الشهيرة إلى بلادهم، على متن الخطوط الجوية الكويتية، حيث تم توثيق رحلة عودتهم منذ توجههم إلى مطار إسطنبول حتى وصولهم أرض الكويت.

واستقبلت حشود كبيرة البراك والمعارضين الآخرين، وهم (خالد الطاحوس، مشعل الذايدي، ناصر المطيري، محمد البليهيس)، الذين غادروا البلاد قبل أكثر من 3 أعوام؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم إثر إدانتهم بقضية اقتحام مجلس الأمة التي يمر عليها اليوم عقد من الزمن.

وتوجه البراك عقب وصوله إلى ديوانه في منطقة الأندلس في الفروانية، حيث كانت بانتظاره حشود غفيرة من مؤيديه ومناصريه الذين يطلقون عليه لقب ”ضمير الأمة“.

وأصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الأسبوع الماضي، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة، وضم المرسومان 35 اسماً، نص أحدهما على إعفاء مداني قضية اقتحام المجلس من العقوبة وعددهم 11 شخصاً.

وقبل يومين، عاد النواب السابقون جمعان الحربش، وسالم النملان، ومبارك الوعلان، المدانون في القضية ذاتها والذين شملهم العفو كذلك، كما وصل أمس الثلاثاء الناشط السياسي عبد العزيز المنيس، المدان في القضية ذاتها.

وتعود أحداث ”واقعة مجلس الأمة“ إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب المجلس عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.