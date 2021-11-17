تقرير: روسيا تعرض في الإمارات طائرتها "تشيك ميت" بديلا عن خيار F-35

كشف مسؤول كبير في مؤسسة ”روستك“ Rostec التي تقود القطاع العسكري الروسي في برامج التقنية الهندسية، أن اختيارهم ”معرض دبي للطيران 2021“ الذي افتتح في الرابع عشر من الشهر الحالي، ليكون أول ظهور عالمي لطائرتهم ”Su-75 Checkmate“ لم يكن من قبيل الصدفة، بل هو مبادرة حوار وجاهي مع ”دولة الإمارات التي حققت إنجازات رائعة في مواكبة أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا“.

وأشار مدير التعاون الداخلي والسياسة الإقليمية في تآلف مؤسسات ”روستك“ فيكتور كلادوف، إلى الزيارة التي قام بها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الجناح الروسي في معرض دبي للطيران.

وأضاف في حديث مع صحيفة“ بريكنغ ديفنس“ اليومية المتخصصة بالشؤون الدفاعية: ”حتى الآن، رأينا اهتمامًا كبيرًا بطائرتنا الجديدة في معرض دبي الجوي“.

وقال تقرير ”بريكنغ ديفنس“ إن حديث كلادوف يوضح أن ”الإمارات هدف كبير للصناعة الروسية“.

وأشار التقرير إلى أن قرار روسيا بجعل معرض دبي للطيران أول ظهور دولي لطائرة Su-75 Checkmate لم يكن مجرد مصادفة.

تقديرات شركة إيدج الإماراتية

واعتبر أن الإمارات ”حريصة على استكشاف أنواع جديدة من التعاون“، فيما نقل عن فيصل البناي، الرئيس التنفيذي للتكتل الدفاعي الكبير في الإمارات ”إيدج EDGE“ عند سؤاله عن التعاون المستقبلي المحتمل مع الشركات الروسية، قوله: ”شركتنا تجري مناقشات مختلفة مع العديد من البلدان“.

وأضاف البناي ”أكبر نموذج تشغيل لدينا هو كيفية تعاوننا في التطويرات المشتركة بمجالات الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأسلحة الذكية، ونحاول استكشاف مضامين جديدة للتعاون، ونحن في وضع جيد لترتيب صفقات تعاون جيدة“.

وأوضح التقرير أن الطائرة الروسية“ أس يو-75 تشيك ميت“ التي تم كشف النقاب عنها وسط ضجة كبيرة خلال الصيف الماضي، مازالت تبحث عن أول مُشتر لها.

ونقل عن يوري سليوسار رئيس شركة يونايتد إيركرافت كورب، قوله إن ”القوات الجوية الروسية ”من المتوقع أن تتسلم طلبية لشراء المقاتلة الجديدة“، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقد قال صامويل آرتشر، كبير المحللين العسكريين في مجلة“ أفييشن ويك“ إن هذه الطائرة تشكل انتصارًا للهندسة التي يمكنها التنافس مع أحدث التقنيات الغربية“.

ومن المقرر أن تقوم ”تشيك ميت“ بأول رحلة تجريبية لها في عام 2023 ، ليبدأ الإنتاج في عام 2026، كما جاء في التقرير.