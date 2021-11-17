الكويتيون يترقبون عودة المعارض مسلم البراك

يترقب الكويتيون عودة المعارض البارز مسلم البراك من تركيا، اليوم الأربعاء، بعد العفو الأميري الصادر عن المدانين في قضية ”اقتحام مجلس الأمة“.

ورصد مقطع فيديو توجه مسلم البراك إلى مطار إسطنبول، استعدادا للعودة إلى الكويت، بينما وثق مقطع آخر استقبال رئيس مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمسلم البراك في قاعة التشريفات بعد وصوله المطار، بانتظار إقلاع طائرة العودة.

واستعد مؤيدو ومناصرو البراك، والذين يطلقون عليه لقب ”ضمير الأمة“، للاحتفال بعودته سواء بنصبهم مظاهر الاحتفال في مناطق وساحات الكويت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصف مواطنون هذا اليوم، الذي يشهد فيه عودة المزيد من المعارضين ومنهم مسلم البراك، بـ“الأربعاء الأبيض“.

ووثق عدد من رواد مواقع التواصل الزينة والاحتفالات في منطقة الأندلس، التي تستعد لاستقبال البراك، معبرين عن سعادتهم بقرب عودته.

كما شارك آخرون مقطع فيديو يوثق تجهيز قاعة في الهواء الطلق، استعدادا لاستقبال المعارض الكويتي.

ورصد مقطع فيديو احتفالات شعبية لعدد كبير من المواطنين عند لافتة كبيرة تحمل اسمه، بانتظار عودته.

ورحّب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة مسلم البراك، معبرين عن فرحتهم بذلك بطريقتهم الخاصة.

وقبل يومين، عاد النواب السابقون جمعان الحربش، وسالم النملان، ومبارك الوعلان، المدانون في قضية ”اقتحام مجلس الأمة“ إلى الكويت، عقب غياب دام أكثر من 3 أعوام.

واستكمل النواب السابقون إجراءات العفو داخل مطار الكويت عند وصولهم، ليتوجهوا بعد ذلك إلى بيوتهم، حيث كان في استقبالهم عشرات المهنئين من الأهل والأصدقاء وشخصيات سياسية ونواب سابقين وحاليين.

وتعود أحداث ”واقعة مجلس الأمة“ إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب المجلس عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ونص مرسوم العفو الأميري الصادر على إعفاء مبعدي تركيا من العقوبة وعددهم 11 شخصا.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام المجلس، وقارب عددهم من 70 شخصا، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم،

وإضافة إلى تركيا، اختار معارضون آخرون بلادا أخرى للجوء، لكن عددا منهم عادوا إلى الكويت ونفذوا ”شروطا“ شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.