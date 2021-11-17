تقرير: من المسيرات إلى الصواريخ الموجهة.. الإمارات على طريق بناء صناعة عسكرية ضخمة

اعتبر تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو بجد نحو بناء قدرات عسكرية ضخمة مصنوعة محليا بعد عقود من كونها مستوردا رئيسا للسلاح.

وأوضح أن ذلك يأتي في خضم خطط الدولة الخليجية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وذكر التقرير أن الجهود الإماراتية لتطوير الصناعة العسكرية محليا لتقليل اعتمادها على الواردات الباهظة، تمتد من الطائرات المسيرة إلى الصواريخ الموجهة عن بعد.

ولفت التقرير إلى أنه قبل عامين، تم إنشاء مجموعة ”ايدج“ التي تتخذ من أبوظبي مقرا لتقود هذه الجهود، وأصبحت تضم 25 شركة تصنيع أسلحة إماراتية.

ونقلت الوكالة عن خالد البريكي رئيس أحد الأقسام الخمسة في المجموعة، أن ذلك يمثّل ”نضج صناعة الدفاع لدينا“.

وصعدت ”إيدج“ سريعا لتصبح واحدة من أكبر 25 شركة تصنيع دفاعي على مستوى العالم العام الماضي، بعائدات تزيد على 5 مليارات دولار، وفقا للمعهد الدولي لأبحاث السلام ”سيبري“ في ستوكهولم.

وقال البريكي ”أدركنا أنه يتعين علينا تجميع قدراتنا معا تحت سقف واحد للتركيز على ما نريد تصنيعه في الدولة، والآن يمكننا القيام بذلك على صعيد عالمي أيضا“. مضيفا ”لدينا عقلية مجموعة ناشئة، ولكن مع قدرات هائلة“.

وتوظف المجموعة 13 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، لكنها تعمل على توظيف المزيد من الإماراتيين، لا سيما من خلال إبرام اتفاقيات مع جامعات في الدولة أو في الخارج.

وفي معرض دبي للطيران الذي انطلق الأحد، يعرض جناح ”ايدج“ الضخم مجموعة من المنتجات المصنوعة في الإمارات، من القنابل الموجهة إلى أنظمة الأمن السيبراني.

ويسعى الجناح إلى استقطاب العقود التي تكاد تكون حصرية لصالح القوات المسلحة الإماراتية، ولا سيما صيانة الطائرات العسكرية للقوات الجوية (قرابة 4 مليارات دولار) أو توفير الذخائر الموجهة (880 مليون دولار).

شركاء

وقال البريكي ”لدينا بالفعل 20 منتجا تم تصنيعها في إطار مبادرة صنع في الإمارات، وتم الإعلان عن 13 منتجا منها هذا العام“، مضيفا ”نطمح إلى العمل ضمن القدرات الوطنية فقط، لكن ليس لدينا درجة كافية من النضج للاستغناء عن الشركاء بعد“.

بالتالي، تعمل المجموعة المصنعة على زيادة عدد الاتفاقيات مع الشركتين الأمريكيتين ”لوكهيد-مارتن“، و“رايثون“ على سبيل المثال، أو ”امبراير“ البرازيلية، و“إيرباص“ الأوروبية.

وبينما تقوم الشراكات على منح ”إيدج“ تراخيص إنتاج لمنتجات معينة، فإن المجموعة تبرم عقودا أخرى أكثر طموحا، إذ يشتري الشريك منتجاتنا ويبيعها بالنيابة عن المجموعة، بحسب البريكي.

وفتح توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل العام الماضي، فرصا جديدة أمام المجموعة، للتقرب من المصنّعين العسكريين في الدولة العبرية، الحاضرين بأعداد كبيرة للمرة الأولى في معرض دبي للطيران.

وقال البريكي ”نتناقش معهم ونوقع العقود، نحن نتّبع سياسة حكومتنا“.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة ”إلبيت سيستمز“ الإسرائيلية العملاقة في مجال التسلح، والتي تصمم طائرات دون طيار ،الأحد، عن إنشاء شركة تابعة لها في الإمارات، تهدف بشكل خاص إلى ”نقل التقنيات إلى الشركاء المحليين“.

وتأمل شركة ”إيدج“، التي حصدت نحو 20 عقد تصدير للخدمات أو الذخيرة، في ترسيخ مكانتها على الساحة الدولية.

وفي الوقت الحالي، تقوم ”إي بي آي“، أحد كياناتها المتخصصة في الهندسة الدقيقة للملاحة الجوية، بتصدير أكثر من 60% من إنتاجها.

ورأى البريكي أنّ ”التصدير مهم، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن _أيضا_ من ناحية إظهار جودة الأسلحة الإماراتية“، مضيفا ”إذا كان لدينا منتج جيد، فيجب أن نكون قادرين على بيعه في الخارج“.