غالبيتهم لبنانيون.. الكويت تمنع 100 وافد من تجديد إقاماتهم

وضع جهاز أمن الدولة في الكويت أسماء 100 وافد، من جنسيات مختلفة، بينهم لبنانيون، على قوائم الممنوعين من تجديد الإقامات عند انتهائها؛ مما يوجب عليهم مغادرة البلاد وأسرهم فور انتهاء إقاماتهم؛ لأسباب أمنية.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، إن ”غالبية هؤلاء الوافدين هم لبنانيون، والبقية من جنسيات مختلفة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية“.

وأوضحت المصادر أن بعض هؤلاء اللبنانيين ”يشتبه بانتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لجماعة (حزب الله)“، أما الوافدون من الجنسيات الأخرى فمنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل ”غسل الأموال“ وغيرها من القضايا الحساسة، ومنهم من هو مصنف ضمن قائمة ”غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد“؛ لما تقتضيه المصلحة العامة.

وذكرت المصادر أنه لن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد لأمن الوطن بالتواجد على أرضه؛ كون أمن البلاد خطا أحمر، لافتة إلى أن هناك تعليمات صريحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف.

وبينت المصادر الأمنية أن ”عددا من الممنوعين من تجديد إقاماتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم لإدارات شؤون الإقامة، وقد طلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فورا“.

ويأتي هذا التحرك الأمني تزامنا مع إلقاء الجهات الأمنية القبض على مجموعة من المواطنين الكويتيين وإحالتهم للتحقيق بتهمة ”تمويل الإرهاب“؛ على خلفية ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا إلى جماعة ”حزب الله“ اللبناني.

وتم ضبط المتهمين الذين بلغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، تباعا، حيث ضُبط بداية 4 أشخاص بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، مع احتمال دخول أسماء جديدة في القضية التي تم اكتشافها منذ قرابة أسبوعين.

مصادر أمنية لـ القبس: 100 #وافد على قوائم أمن الدولة.. غالبيتهم لبنانيون • تم وضع #بلوك على معاملاتهم.. ولن يستطيعوا تجديد إقاماتهم • يتوجب عليهم وأسرهم مغادرة البلاد فور انتهاء إقاماتهم • بينهم أشخاص سبق اتهامهم بقضايا #غسل_الأموال https://t.co/rx7SVfh9aS — القبس (@alqabas) November 16, 2021

وبحسب تقرير لصحيفة ”القبس“، نُشر قبل أيام، فإن التقرير الأولي لوزارة الداخلية في هذه القضية، كشف ”عن وجود لجنة خيرية في لبنان تستقبل الأموال من المتهمين في الكويت على أنها تبرعات، وترسلها إلى (حزب الله) بدلا من دفعها للأيتام“.

وأوضحت الصحيفة أن ”هذه الجمعية جمعت على هذا الأساس أموالا طائلة من المتبرعين“، فيما لا تزال التحريات مستمرة لكشف كل الخيوط وتتبع مصدر الأموال ومسارها بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة.

ويأتي اعتقال المجموعة المتهمة في ظل أزمة متصاعدة بين دول خليجية ولبنان؛ على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

وإثر هذه الأزمة، أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر.