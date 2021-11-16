الإمارات تعتزم الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية "MSAM"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عزمها الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية ”MSAM“ في صفقة قيمتها تصل لنحو 12.9 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكشف الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي طارق عبدالرحيم الحوسني عن أن ”وزارة الدفاع تعتزم الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية“، موضحا أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

وتعتبر منظومة MSAM من أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخي متوسط المدى ومن الأكثر تطورا في العالم.

وقال الحوسني: ”وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا في المفاوضات مع الجانب الكوري واقتربنا من إبرام اتفاق نهائي بهذا الشأن، موضحا أن الجانبين اتفقا على تطوير المنظومة حسب المتطلبات العملياتية للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الحوسني أن هذه الصفقة تأتي في إطار نطاق العمل الجديد لمجلس التوازن الاقتصادي الذي يتولى حاليا إدارة مشتريات وعقود وزارة الدفاع، مؤكدا أن مجلس التوازن سيواصل العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية وتحقيق الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال، فضلا عن التطوير المستمر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بشكل يسهم في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم الأهداف المستقبلية.

وأبرمت وزارة الدفاع الإماراتية، 6 صفقات في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2021، مع شركات عالمية؛ بقيمة 4.257 مليار درهم (1.1 مليار دولار).

ويبلغ إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمتها وزارة الدفاع الإماراتية خلال الأيام الثلاثة الأولى من معرض دبي للطيران 2021، نحو 20.781 مليار درهم (5.6 مليار دولار).

وخلال صفقات اليوم الثالث، جاءت الصفقة الأولى مع شركة ”لوكهيد مارتن“ الأمريكية، وذلك لتقديم خدمات الدعم الفني وتوفير قطع الغيار لأنظمة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، بقيمة 624.410 مليون درهم.

فيما جاءت صفقة وزارة الدفاع الثانية مع شركة (Global Aerospace Logistics LLC) الإماراتية، وذلك لتقديم خدمات الصيانة لطائرات قيادة الطيران المشترك، بقيمة 3.436.145.600 مليار درهم.

كما وقعت وزارة الدفاع الصفقة الثالثة مع شركة (THALES) الفرنسية بقيمة 28.210 مليون درهم؛ وذلك لتقديم خدمات الدعم الفني والإصلاح لمنظومة الاتصال.