أمير الكويت يفوّض ولي عهده بتعيين رئيس الوزراء وإصدار القوانين

أفاد مرسوم نشر يوم الثلاثاء، بأن ولي الكويت سيعين رئيس الوزراء بموجب مسؤوليات مخولة له بشكل مؤقت من أمير البلاد الذي قبل استقالة الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما فوض الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لاقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الإثنين، نقلا عن مرسوم أميري، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، طلب الاستعانة بولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له، بصفة مؤقتة.

وولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح،‭‭ ‬‬هو الأخ غير الشقيق للأمير،‬‬ وهو في الثمانينات من العمر، وبموجب دستور الكويت، يتولى ولي العهد مقاليد السلطة تلقائيًا عند وفاة الأمير.

وتولى الشيخ نواف (84 عامًا) الإمارة لما يزيد عن عام بقليل فقط، بعد وفاة شقيقه في سبتمبر/ أيلول 2020، والذي كان حكم البلاد لأكثر من عشر سنوات.

ويوم الأحد الماضي، ذكرت وكالة ”كونا“، أن أمير الكويت، قبل استقالة الحكومة.

وقالت الوكالة إن مرسوما أميريا، طالب الحكومة المستقيلة، بتصريف الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقدم أعضاء الحكومة الكويتية، في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، استقالاتهم لرئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان على تشكيلة الحكومة، التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية، سوى حوالي شهر.